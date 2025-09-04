মোটরসাইকেল-অটোরিকশা সংঘর্ষে প্রাণ গেলো রাবি ছাত্রের
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) বিনোদপুর গেট সংলগ্ন ঢাকা-রাজশাহী মহাসড়কে মোটরসাইকেল-অটোরিকশার সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের এক শিক্ষার্থী। বুধবার (৩ সেপ্টেম্বর) রাত পৌনে ১১টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।
আহত অবস্থায় উদ্ধার করে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন নামে ওই ছাত্রকে মৃত ঘোষণা করেন। তার মৃত্যুর বিষয়টি ইংরেজি বিভাগের সভাপতি মমিনুল ইসলাম নিশ্চিত করেছেন।
ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ২০১৯-২০ সেশনের শিক্ষার্থী। তার বাড়ি ঢাকায়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, ইফতেখার ইসলাম ফাহমিন তার বন্ধু মিরাজের বাইকের পেছনে ছিলেন। বিনোদনপুর গেটের মোড়ে বাইকে আসার সময় একটি অটোরিকশা ইউটার্ন নেয়। এতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। তাৎক্ষণিক ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা তাকে উদ্ধার করে রামেকের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। পরে রাত ১২টার দিকে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
ইংরেজি বিভাগের সভাপতি মমিনুল ইসলাম বলেন, ‘তারা দুজন বাইকে করে যাচ্ছিল। হঠাৎ করে অটোরিকশাটি ইউটার্ন নেওয়ার সময় বাইকের সঙ্গে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। দুইজনের মধ্যে পেছনে থাকা শিক্ষার্থী ফাহমিনের সেন্স ছিল না। পরে মেডিকেলে নিয়ে গেলে চিকিৎসার জানান সে মারা গেছে। শিক্ষার্থীরাই তার পরিবারকে জানিয়েছে।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মাহবুবুর রহমান বলেন, ‘বিভাগের সভাপতি-শিক্ষকসহ আমরা রাজশাহী মেডিকেল কলেজে এসেছি। বিস্তারিত জেনে ব্যবস্থা নেবো।’
মনির হোসেন মাহিন/এফএ/এএসএম