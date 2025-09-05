ডাকসু নির্বাচন
ভোট চাইতে এলে বিরিয়ানি-ফলমূল-নাশতা আনতে দরজায় নোটিশ!
দীর্ঘদিন পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর হবে ভোটগ্রহণ। বর্তমানে প্রার্থীদের প্রচারণায় জমজমাট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে শিক্ষার্থীদের দরজায় দরজায় ভোট চাইছেন প্রার্থীরা।
তবে অনেকের পরীক্ষা চলমান থাকায় বারবার প্রার্থীরা হলের কক্ষে প্রবেশ করায় পড়ালেখায় ব্যাঘাত ঘটছে। এতে কিছুটা বিরক্ত হয়ে অভিনব কৌশল নিয়েছেন অনেকেই। তারা প্রার্থীদের কক্ষে প্রবেশ করে ভোট চাইতে নিরুৎসাহিত করেছেন। যদি কেউ নিতান্তই প্রবেশ করেন তবে তাকে বিরিয়ানি, ফলমূল ও নাশতা নিয়ে প্রবেশের জন্য বলেছেন।
শিক্ষার্থীরা বলছেন, কিছু সময় পরপর বিভিন্ন পদের প্রার্থীরা ভোট চাইতে রুমে আসছেন। পরীক্ষা চলমান থাকায় এতে পড়াশোনায় ব্যাঘাত ঘটছে। বাধ্য হয়ে দরজায় নোটিশ টানিয়েছেন তারা।
জগন্নাথ হলের এক কক্ষের দরজায় দেখা যায় সাদা কাগজের পোস্টারে লেখা, ‘ইয়ার ফাইনাল চলিতেছে। রুমে প্রবেশের জন্য নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে। নিতান্তই প্রবেশ করিতে হলে ফলমূল এবং নাশতা নিয়ে আসবেন।’
আরেক কক্ষের সামনে লেখা, ‘ডাকসুর যে কোনো পদের ভোট চাইতে হলে এই রুমে কাচ্চির বাজেট নিয়ে ঢুকবেন। ১০০ পার্সেন্ট ভোট পাবেন। অন্যথায় মিষ্টি কথায় কোনো কাজ হবে না।’
ঢাবির আরেক হলের এক কক্ষের সামনে লেখা, ‘কাল পরীক্ষা। আজ যিনি রুমে নির্বাচনী প্রচারণা করতে নক দিবেন তাকে ভোট দেবো না।’
জগন্নাথ হলের শিক্ষার্থী অভিষেক বলেন, অনেক প্রার্থী রুমে আসেন। দেখা যায় একজন বের হয়েছেন, ২ মিনিটের মধ্যে আরেকজন আসেন। ঠিকমতো পড়তে পারি না। শুধু আমি না, অনেকের এমন সমস্যা হচ্ছে। তাই কেউ কেউ এমন কথা লিখে দরজায় টানিয়ে রেখেছেন। আবার অনেকে মজা করেও লিখে রেখেছেন।
এনএস/কেএসআর/এমএস