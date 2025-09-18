জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো উদ্যোক্তা মেলা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো উদ্যোক্তা মেলা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথমবারের মতো উদ্যোক্তা মেলা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ সাজিদ ভবনের নিচে ২ দিনব্যাপী আয়োজিত এই উদ্যোক্তা মেলার সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৮ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কনফারেন্স রুমে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষার্থী উদ্যোক্তারা এ মেলায় মোট ১৮টি স্টলের মাধ্যমে অংশগ্রহণ করেন।
এবারের মেলায় দুটি ক্যাটাগরিতে সেরা উদ্যোক্তাদের পুরস্কৃত করা হয়। এর মধ্যে সেরা স্টল সজ্জার জন্য ‘প্রান্ত সারপ্রাইজ’ এবং সেরা উদ্যোক্তা হিসেবে ‘লাজিজ কেক’ পুরস্কার অর্জন করে। এছাড়াও মেলায় অংশগ্রহণকারী সব শিক্ষার্থী উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রত্যয়নপত্র বিতরণ করা হয়।
এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার অধ্যাপক সাবিনা শরমীন। তিনি বলেন, যারা ভবিষ্যতে উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন লালন করছে এ ধরনের কার্যক্রম তাদের অনুপ্রাণিত করবে এবং স্বপ্ন বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। দেশে বিপুল কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী থাকলেও সবার জন্য প্রচলিত চাকরি সৃষ্টি সম্ভব নয়, তাই আত্মকর্মসংস্থানের বিকল্প নেই।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মুহাম্মদ তাজাম্মুল হক, গবেষণা পরিচালক অধ্যাপক ইমরানুল হক এবং ছাত্র কল্যাণ পরিচালক কে এ এম রিফাত হাসান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জবিয়ান উদ্যোক্তা ফোরামের আহ্বায়ক অমৃত রায় এবং সদস্য সচিব উম্মে রাহনুমা রাদিয়া।
টিএইচকিউ/এমআইএইচএস/জেআইএম