শেকৃবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

শেকৃবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত
শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠান হয়েছে। গত সোমবার (১৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি কমপ্লেক্সে আনন্দঘন পরিবেশে এই ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়।
এদিন সকাল ৯টায় রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে শুরু হয় ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম। এসময় নতুন শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে এবং ফুল দিয়ে বরণ করে স্বাগত জানান হয়। দিনভর ক্যাম্পাস জুড়ে ছিল নবাগত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন সামাজিক
সাংস্কৃতিক সংগঠনের উচ্ছ্বাস ও প্রাণচাঞ্চল্য। ক্যাম্পাসে সক্রিয় ২৩টি সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন নিজেদের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে সাজায় রঙিন স্টল।
ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের নবীন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের একাংশ/ ছবি: সংগৃহীত
অনুষ্ঠানে শেকৃবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো আব্দুল লতিফ, উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন, ট্রেজারার অধ্যাপক মো. আবুল বাশার, প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো আরফান আলী, ছাত্র নির্দেশনা পরিচালক অধ্যাপক ড. মো আশাবুল হক, প্রভোস্ট কাউন্সিলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. ফিরোজ মাহমুদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির ডিনসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ নবীনদের বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাগত জানিয়ে বলেন, আদিযুগে কৃষিকাজের সূচনা করে মেয়েরা। তাই আমাদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়কে পছন্দ করায় মেয়েদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমাদের শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের জন্য সার্বক্ষণিকভাবে নিয়োজিত রয়েছের। উপাচার্য আরও বলেন, শেকৃবিতে কোনো র্যাগিং নেই। কেউ যদি এ ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত কাজে লিপ্ত হয়, আমরা তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেব।
প্রক্টর অধ্যাপক ড. মো. আরফান আলী বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনবিরুদ্ধ কোনো কর্মকাণ্ডে জড়িত ব্যক্তি কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হবেন। পাশাপাশি তিনি নবীন শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা ও সহায়তার কথা জানিয়ে একটি যোগাযোগ নম্বর প্রদান করেন এবং যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে জানাতে শিক্ষার্থীদের ওই নম্বরে কল করার জন্য বলেন।
আলোচনা পর্ব শেষে বেলা ২টায় ইনস্টিটিউশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স সেলের (আইকিউএসি) পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. রজ্জব আলী কোর্স লে-আউট উপস্থাপন করেন। বেলা সোয়া ২টায় উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. বেলাল হোসেন বাংলাদেশে কৃষি গ্র্যাজুয়েটদের সম্ভাবনা তুলে ধরেন। দিনব্যাপী আয়োজনে বেলা আড়াইটায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।
সাইদ আহম্মদ/এমএমকে/জেআইএম