জবিতে ছাত্রীসংস্থার উদ্যোগে প্রথমবারের মতো ‘মেহেদী উৎসব’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:০৬ এএম, ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫
সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়তে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রীসংস্থার উদ্যোগে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দিনব্যাপী ‘মেহেদী উৎসব’।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ১০টা থেকে বিকেল সাড়ে ৩টা পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাজিদ ভবনের সেন্ট্রাল কমনরুমে থাকবে মেহেদী লাগানোসহ নানা সাংস্কৃতিক আয়োজন।

আয়োজকদের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নারী শিক্ষার্থীদের আনন্দমুখর পরিবেশে সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করাই এ আয়োজনের উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থীরা মেহেদী ডিজাইন ছাড়াও বিভিন্ন পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করবেন।

এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করা শর্তে শাখা ছাত্রীসংস্থার এক নেত্রী জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘আমরা নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে আনন্দঘন ও সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে চাই। সেই লক্ষ্যেই ‘মেহেদী উৎসব’ এর আয়োজন করা হয়েছে। এ আয়োজন শুধু বিনোদন নয় বরং শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ, সৌহার্দ্য ও পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধির একটি সুন্দর উদ্যোগ। আমরা চাই, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থী ইতিবাচক ও সৃজনশীল কাজে যুক্ত হোক। ভবিষ্যতেও নারী শিক্ষার্থীদের কল্যাণে এবং সুস্থ ক্যাম্পাস সংস্কৃতি গড়ে তুলতে ছাত্রীসংস্থা ধারাবাহিকভাবে এমন আয়োজন চালিয়ে যাবে।’

এর আগে, নারী শিক্ষার্থীদের জন্য ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প কর্মসূচি দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রী সংস্থা। গত ২৮ ও ২৯ আগস্ট নবাব ফয়জুন্নেছা হলে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে সাতজন এমবিবিএস চিকিৎসক গাইনি, মেডিসিন, চর্মরোগ, দন্ত চিকিৎসা এবং ডায়াবেটোলজি বিভাগে সেবা দেন। বিশেষভাবে নারী শিক্ষার্থীদের জন্য গাইনি বিশেষজ্ঞদের আলাদা সেবা রাখার বিষয়টিও ছিল আলোচিত।

