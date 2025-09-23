বুধবার সকালের মধ্যে ‘মাকসু’ রোডম্যাপ ঘোষণা করতে আলটিমেটাম
টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে গণঅভ্যুত্থানে বিরোধিতাকারী শিক্ষক-কর্মকর্তা ও রেজিস্ট্রারের বিচারের দাবিসহ দুই দফা দাবিতে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা লাগিয়ে দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। এসময় বুধবার সকালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ‘মাকসু’ গঠনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতেও সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রেজিস্ট্রার তৌহিদুল ইসলামকে বের করে দিয়ে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। পরে তারা উপাচার্যের কাছে দুই দফা দাবি জানিয়ে আলটিমেটাম দেন।
তাদের দাবিগুলো হলো গণঅভ্যুত্থানে বিরোধিতাকারী শিক্ষক-কর্মকর্তাসহ রেজিস্ট্রারের বিচারের জন্য কমিটি গঠন এবং বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সকালের মধ্যে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ‘মাকসু’ গঠনের রোডম্যাপ ঘোষণা করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের শিক্ষার্থী তুষার আহমেদ বলেন, ‘আমরা পরপর দুইবার রেজিস্ট্রার অফিসে স্বৈরাচারের দোসর শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিচারের জন্য আবেদন জমা দিয়েছিলাম। তারপরও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকী কিছু শিক্ষক তাদের শেল্টার দিচ্ছেন। আমরা চার দিন আগে রেজিস্ট্রারকে সাময়িক বহিষ্কার করে বিচারের জন্য কমিটি গঠন করতে তিন দিন সময় বেঁধে দিয়েছিলাম। তারপরও তারা কোনো ব্যবস্থা নেননি।’
আইসিটি বিভাগের শিক্ষার্থী তানভীর ইসলাম তামিম বলেন, ‘মাকসুর বিষয়ে আমরা বারবার প্রশাসনের কাছে গেলে তারা শুধু কালক্ষেপণ করে আসছেন। আগামীকাল সকাল ১০টার মধ্যে যদি মাকসু গঠনের রোডম্যাপ ঘোষণা করা না হয়, তাহলে শিক্ষার্থী বাস ও অ্যাম্বুলেন্স বাদে সব ধরনের যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকবে।’
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ারুল আজীম আখন্দ বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। আমরা শিক্ষার্থীদের বিষয়টি বোঝানোর চেষ্টা করছি। আশা করছি, দ্রুততম সময়ের মধ্যেই শিক্ষার্থীরা তালা খুলে দেবে।’
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তৌহিদুল ইসলামের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও তাকে পাওয়া যায়নি।
