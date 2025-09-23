৬ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

৬ দিনের ছুটিতে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
দুর্গাপূজা উপলক্ষে টানা ছয় দিনের ছুটিতে যাচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি)। আগামী ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ধরনের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকবে। এর সঙ্গে ৪ ও ৫ অক্টোবর সাপ্তাহিক ছুটি (শুক্র ও শনিবার) যুক্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা মোট ছয় দিনের ছুটি পাবেন।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, দুর্গাপূজা উপলক্ষে ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস এবং ৩০ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত অফিস কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। তবে পানি, বিদ্যুৎ, চিকিৎসা, প্রহরী ও টেলিফোনসহ অতি জরুরি সেবাসমূহ যথারীতি চালু থাকবে।
মনির হোসেন মাহিন/কেএইচকে/এমএস