  2. ক্যাম্পাস

টিএসসিতে শেখ হাসিনার ছবিতে ডিম নিক্ষেপ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৫:২৫ এএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
টিএসসিতে শেখ হাসিনার ছবিতে ডিম নিক্ষেপ
শেখ হাসিনার ছবিতে ডিম নিক্ষেপ

নিউইয়র্কের বিমানবন্দরে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান ড. মুহাম্মদ ইউনূসের প্রতিনিধি দলের ওপর আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের ডিম নিক্ষেপ ও লাঞ্ছনার ঘটনার প্রতিবাদে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ছবিতে ডিম নিক্ষেপ কর্মসূচি পালন করেছে ‘দ্যা রেড জুলাই’ সংগঠন।

মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যা ৬টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) টিএসসি চত্বরে এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়ে চলে রাত পর্যন্ত।

সংগঠনের সদস্য সচিব মো. সজিব হোসেন বলেন, আমরা এতদিন নানা ধরনের ‘লীগ’ দেখেছি, পুলিশ লীগ, আনসার লীগ। এখন দেখা যাচ্ছে আওয়ামী ফ্যাসিস্টরা ব্যর্থ হয়ে নতুন পরিচয়ে হাজির হয়েছে ‌‘ডিমলীগ’ হিসেবে।

তিনি আরও বলেন, প্রধান উপদেষ্টা ও তার সফরসঙ্গীদের ডিম মেরে অপমান করা হয়েছে। যদি দেশের প্রধান উপদেষ্টা ও তার সহযাত্রীরাই নিরাপত্তা না পান তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কীভাবে নিশ্চিত হবে? আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।


সজিব হোসেন বলেন, যেখানেই এই আওয়ামী ফ্যাসিস্টদের দেখা যাবে, তাদের প্রতিরোধ করুন, প্রয়োজনে প্রতীকীভাবে ডিম নিক্ষেপ করে প্রশাসনের হাতে তুলে দিন।

এফএআর/এনএইচআর

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।