জাবিতে অক্টোবরে চালু হচ্ছে জোবাইক সুবিধা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সহজ করতে অক্টোবরের মধ্যে চালু হতে যাচ্ছে জোবাইক শেয়ারিং সাইকেল পরিবহন ব্যবস্থা।
মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের কাউন্সিল কক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিকল্প পরিবেশবান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা চালু করার জন্য গঠিত কমিটির সঙ্গে জোবাইকের প্রতিনিধি দলের আলোচনা সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়।
জোবাইকরে সিইও মেহেদী রেজা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
তিনি জানান, আগামী অক্টোবর মাসে ৫০টি সাইকেল দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পুনরায় কার্যক্রম শুরু করবেন। ডিসেম্বরের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০টি সাইকেল নিয়ে আসবেন তারা।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদের সভাপতিত্বে সভায় কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রব, প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম রাশিদুল আলম ও বিশ্ববিদ্যালয় পরিবহন অফিসের ভারপ্রাপ্ত প্রধান অধ্যাপক ড. মো. শফিকুল ইসলাম, জাকসুর সহ-সভাপতি (ভিপি) আব্দুর রশিদ জিতু, সাধারণ সম্পাদক (জিএস) মো. মাজহারুল ইসলাম, নির্বাহী সদস্য আবু তালহা উপস্থিত ছিলেন।
এছাড়াও জোবাইকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মেহেদি রেজা ও চীনা বিনিয়োগকারীরা ছিলেন।
এ বিষয়ে উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দীর্ঘ এক বছর ধরে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থী সহায়ক পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবান্ধব বিকল্প পরিবহন ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের অভিপ্রায় যে, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সবুজ প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য অক্ষুণ্ন থাকুক। প্রশাসন বিষাক্ত সিসা দিয়ে দূষিত ও ক্ষতিগ্রস্ত পরিবেশ প্রত্যাশা করে না।
তিনি আরও বলেন, শীঘ্রই জোবাইকের সঙ্গে চুক্তি সই হবে এবং ক্যাম্পাসে পরিবেশ ও স্বাস্থ্যবান্ধব জিপিএস ও আইওটি সম্বলিত শেয়ারিং সাইকেল পরিবহন ব্যবস্থা চালু হবে। ক্যাম্পাসে ইতোমধ্যে লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি চালিত ইলেকট্রিক কার্ট পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে, যার সংখ্যাও অচিরেই বৃদ্ধি করা হবে।
