খেজুর দিয়ে আপ্যায়ন
ক্যান্টিনের দুই কর্মচারীকে হল মসজিদে বিয়ে দিলেন রাবি শিক্ষার্থীরা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখ্দুম হল ক্যান্টিনের দুই কর্মচারীকে নিজেদের অর্থায়নে বিয়ে দিলেন শিক্ষার্থীরা। বর-কনের অভিভাবকের দায়িত্বও পালন করেন তারা।
মঙ্গলবার ( ২৩ সেপ্টেম্বর) রাত ১০টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাহ মখদুম হলের মসজিদে তাদের বিয়ে পড়ানো হয়। বিয়ে পড়ান হল মসজিদের ইমাম।
বরের নাম আনোয়ার হোসেন। কনে শিরিনা খাতুন। তারা দীর্ঘদিন শাহ মাখদুম হল ক্যান্টিনে কর্মরত ছিলেন। দুজনের সম্মতিতে শিক্ষার্থীরা তাদের বিয়ে দেন।
বিয়ের দেনমোহর ধার্য করা হয় ৫০ হাজার ১ টাকা। বিয়ে শেষে শিক্ষার্থীরা নিজেদের টাকা দিয়ে খেজুর এনে উপস্থিত সবার মাঝে বিলিয়ে দেন।
এ বিষয়ে হলের আবাসিক শিক্ষার্থী আতাউল্লাহ জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমার হল জীবনে এই প্রথম এমন একটা বিয়ে দেখলাম। আমাদের হল ক্যান্টিনের কর্মচারী খুব পরিচিতি মুখ আনোয়ার ভাইয়ের বিয়ে হলো। আমরা হলবাসী উৎসবমুখর পরিবেশে মসজিদে বিয়ের আয়োজন করেছি।’
বর আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘আমি দীর্ঘদিন ধরে শাহ মাখদুম হলের ক্যান্টিনে কাজ করি। সেখানেই কাজ করতেন শিরিনা খাতুন। হলের মামারা (শিক্ষার্থীরা) তাদের অর্থায়নে আমাদের বিয়ে দিয়েছেন। আমার বিয়ের পাঞ্জাবিটাও হলের মামারা দিয়েছেন। আল্লাহ তাদের ভালো করুক।’
বিয়ে পড়ানো শেষে নতুন বরকে নিয়ে ক্যাম্পাসে মিছিলও করেন শাহ মখ্দুম হলের শিক্ষার্থীরা।
