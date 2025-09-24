  2. ক্যাম্পাস

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

কর্মকর্তারা প্রত্যাহার করলেও শাটডাউনে অনড় বিএনপিপন্থি শিক্ষকরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাবি
প্রকাশিত: ০৬:১৫ পিএম, ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৫
কর্মকর্তারা প্রত্যাহার করলেও শাটডাউনে অনড় বিএনপিপন্থি শিক্ষকরা
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়/ফাইল ছবি

প্রশাসনের আশ্বাসে চলমান শাটডাউন কর্মসূচি ৭ দিনের জন্য প্রত্যাহার করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের (রাবি) কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। তবে এই একই কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ‘জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরাম’। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস-পরীক্ষা অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ থাকবে।

বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসার সমিতির পক্ষ থেকে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে চার দিন ধরে চলা শাটডাউন প্রত্যাহারের ঘোষণা দেওয়া হয়। তবে এর পরপরই জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল আলীম জানান, তাদের ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের সিদ্ধান্ত বহাল থাকবে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের জামায়াতপন্থি শিক্ষকরা তাদের কমপ্লিট শাটডাউন কর্মসূচি প্রত্যাহার করে ক্লাস-পরীক্ষায় ফিরেছেন।

এ বিষয়ে জাতীয়তাবাদী শিক্ষক ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. আব্দুল আলীম বলেন, অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধের যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা চলবে। শিক্ষক-কর্মকর্তাদের মারধরের প্রতিবাদে চলমান আন্দোলন অব্যাহত থাকবে। এ ঘটনার সঙ্গে জড়িতের শাস্তি নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলমান থাকবে।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে বিএনপিপন্থি শিক্ষকদের সংগঠন ইউট্যাবের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. জাহাঙ্গীর হোসেন বলেন, কর্মকর্তা-কর্মচারীরা কী করেছে সেটা আমাদের দেখার বিষয় না। আমাদের দাবি একটাই‌, ওই ঘটনার সঙ্গে জড়িতের দ্রুত সময়ের মধ্যে শাস্তির আওতায় নিয়ে আসতে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য অধ্যাপক ফরিদ উদ্দিন খান বলেন, আমরা কর্মকর্তাদের সঙ্গে গতকাল বসেছিলাম। তারপরই পরিপ্রেক্ষিতে তারা তাদের শাটডাউন কর্মসূচি প্রত্যাহার করেন। আমরা শিক্ষকদের এক পক্ষের সঙ্গেও বসেছি। তারা ক্লাসে ফিরে গেছেন। কিছু বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা হচ্ছে। আরেকটি পক্ষকে আলোচনার জন্য ডাকা হয়েছে। আশা করি তারাও তাদের কর্মসূচি প্রত্যাহার করে ক্লাসে ফিরে যাবেন।

উল্লেখ্য, এর আগে বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারের সামনে শাটডাউন কর্মসূচির প্রতিবাদে মানববন্ধন করেন শাখা ইসলামি ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা।

মনির হোসেন মাহিন/কেএইচকে/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।