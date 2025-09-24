চাকসু নির্বাচন: ২০ প্রার্থীর মনোনয়ন প্রত্যাহার, ৪ জনের বাতিল
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ২০ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন। একইসঙ্গে, তথ্যগত ভুল থাকায় আরও ৪ জন প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল করেছে নির্বাচন কমিশন।
বুধবার (২৪ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় চাকসুর নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. একেএম আরিফুল হক সিদ্দিকী এই তথ্য নিশ্চিত করেন।
নির্বাচন কমিশনার জানান, ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে চাকসুতে ১১ জন এবং বিভিন্ন হল সংসদের ৯ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
চাকসুতে মনোনয়ন প্রত্যাহার করা প্রার্থীরা হলেন- সহ-সভাপতি (ভিপি), যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক, সহ-খেলাধুলা ও ক্রীড়া সম্পাদক, আইন ও মানবাধিকার বিষয়ক সম্পাদক, গবেষণা ও উদ্ভাবন বিষয়ক সম্পাদক; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক, সহ-সাহিত্য সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক পদগুলোতে একজন করে মোট সাতজন এবং স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক পদে দুইজন, যোগাযোগ ও আবাসন বিষয়ক সম্পাদক পদে দুইজনসহ মোট ১১ জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
এছাড়া, হল সংসদে আলাওল হল থেকে সহ-সভাপতি (ভিপি), শিল্পী রশিদ চৌধুরী হোস্টেলে যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস), অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান হলে নির্বাহী সদস্য, বিজয়-২৪ হলে স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক, দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া হলে সমাজ, পরিবেশ ও মানবাধিকার সম্পাদক, শহীদ ফরহাদ হোসেন হলে ভিপি; সাহিত্য, সংস্কৃতি ও প্রকাশনা সম্পাদক, শাহজালাল হলে এজিএস; বিজ্ঞান, গবেষণা ও তথ্য প্রযুক্তি সম্পাদক পদগুলোতে একজন করে মোট নয়জন প্রার্থী তাদের মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছেন।
অধ্যাপক ড. একেএম আরিফুল হক সিদ্দিকী বলেন, গতকাল ও আজকে (২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর) ছিল মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের শেষদিন। এরপর থেকে আর কোনো প্রার্থীর মনোনয়ন ফরম প্রত্যাহারের সুযোগ নেই।
তিনি বলেন, প্রার্থীদের ডোপ টেস্টের চূড়ান্ত ফলাফল এখনো আমাদের কাছে আসেনি। কাল বা পরশু আসতে পারে। আপাতত আমাদের কাছে পজিটিভ ফলাফলের তথ্য আসেনি। এরপরেও যদি কারো পজিটিভ আসে, তাহলে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা থেকে তাদের প্রার্থীতা বাতিল করা হবে।
এদিকে আগামীকাল (২৫ সেপ্টেম্বর) চাকসুর ওয়েবসাইটে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর থেকে প্রার্থীরা নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা চালাতে পারবেন। আগামী ১৫ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন।
