মাওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারকে অব্যাহতি

মাওলানা ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রারকে অব্যাহতি
শিক্ষার্থীদের দাবির মুখে টাঙ্গাইলের মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার তৌহিদুল ইসলামকে দায়িত্ব থেকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইসিটি বিভাগের অধ্যাপক সাজ্জাদ ওয়াহিদকে সাময়িকভাবে রেজিস্ট্রারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিকেলে বিষয়টি নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য (রুটিন দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মো. মতিউর রহমান।
এরআগে মঙ্গলবার (২৩ সেপ্টেম্বর) দুপুরে গণঅভ্যুত্থানে বিরোধিতাকারী রেজিস্ট্রার ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষক-কর্মকর্তাদের বিচারের দাবিতে রেজিস্ট্রার অফিসে তালা দেন। এসময় উপাচার্যের কাছে দুই দফা দাবি উত্থাপন করেন তারা।
উপাচার্য (রুটিন দায়িত্ব) অধ্যাপক ড. মতিউর রহমান বলেন, রেজিস্ট্রারের বিষয়ে তদন্ত চলমান। তাই তাকে সাময়িক অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। তদন্ত শেষে কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
আব্দুল্লাহ আল নোমান/এসআর/জিকেএস