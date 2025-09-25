রোববার থেকে বেরোবিতে ৯ দিনের ছুটি শুরু
শারদীয় দুর্গাপূজা ও ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম উপলক্ষে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে (বেরোবি) টানা ৯ দিনের ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মো. হারুন-অর রশিদ সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়।
এতে বলা হয়, দুর্গাপূজা, ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম ও লক্ষ্মীপূজা উপলক্ষে রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) থেকে ক্লাস ও পরীক্ষা এবং ২৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৬ অক্টোবর পর্যন্ত অফিস ছুটি থাকবে। ৭ অক্টোবর থেকে যথারীতি ক্লাস ও অফিস চালু হবে।
তবে ছুটিকালীন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব জরুরি সেবা চালু থাকবে বলেও জানানো হয়েছে।
এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমান বলেন, ‘ক্যাম্পাস বন্ধ থাকাকালীন সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ক্যাম্পাসে বহিরাগত প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এসময় বেরোবির সব শিক্ষার্থীকে আইডি কার্ড সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশের করতে হবে।’
ফারহান সাদিক সাজু/এসআর/জেআইএম