শাবিপ্রবিতে বঙ্গবন্ধু হলসহ তিন হলের নাম পরিবর্তন
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) তিনটি আবাসিক হলের নাম পরিবর্তন ও নবনির্মিত তিনটি হলের নামকরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৭তম সিন্ডিকেট সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ. এম. সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।
তিনি বলেন, সিন্ডিকেট সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ‘বিজয় ২৪ হল’। মেয়েদের প্রথম ছাত্রী হলের নতুন নামকরণ করা হয়েছে ‘আয়েশা সিদ্দিকা হল’ এবং বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ‘ফাতিমা তুজ জাহরা হল’।
এ ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নবনির্মিত তিনটি আবাসিক হলেরও নাম নির্ধারণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ছেলেদের নতুন হলের নাম রাখা হয়েছে ‘গাজী বোরহান উদ্দিন হল’, মেয়েদের নতুন হলের নাম ‘সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত হল’ এবং আন্তর্জাতিক হলের নামকরণ করা হয়েছে ‘এম. সাইফুর রহমান হল’।
একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে ‘জালালাবাদ গবেষণা কেন্দ্র’ রাখা হয়েছে। শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোতাবেক এসব নাম নির্ধারণ করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উপাচার্য।
এসএইচ জাহিদ/জেএইচ