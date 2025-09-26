ঢাবির মুজিব হলে ‘জুলাই স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতা’ অনুষ্ঠিত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হল কুইজ ক্লাব ‘হাউজ অব কুইজার্স’ এর উদ্যোগে ‘জুলাই স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতা’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) উক্ত হলের অডিটোরিয়ামে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম। সভাপতিত্ব করেন মুজিব হল কুইজ ক্লাবের সভাপতি রাশেদ মুহাম্মদ মুসা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাউজ অব কুইজার্স-এর মডারেটর রেজাউল করিম সোহাগ ও ওয়াসিক সাজিদ খান।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কুইজ সোসাইটির সভাপতি সাদমান মুজতবা রাফিদ, শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদের ভিপি মুসলিমুর রহমান, জিএস আহমেদ আল সাবাহ এবং এজিএস মুশফিক তাজওয়ার মাহির।
প্রতিযোগিতায় তিনটি ভিন্ন সেগমেন্ট অনুষ্ঠিত হয় - আন্তঃহল সেগমেন্ট, জুলাই স্মৃতি কুইজ এবং একক কুইজ।
প্রধান অতিথির বক্তব্যে সাদেক কায়েম বলেন, আমরা ভবিষ্যতেও এ ধরনের যেকোনো আয়োজনে সর্বাত্মক সহযোগিতা করতে প্রস্তুত আছি ইনশাআল্লাহ। আজকের এই আয়োজনের সকল ডেলিগেট, অংশগ্রহণকারী এবং অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।
সভাপতির বক্তব্যে রাশেদ মুহাম্মদ মুসা গত এক বছরে ক্লাবের কর্মকাণ্ড ও সাফল্য তুলে ধরেন। অন্যান্য অতিথিরাও প্রতিযোগিতার তাৎপর্য এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানচর্চায় এ ধরনের আয়োজনের গুরুত্ব নিয়ে মতামত প্রকাশ করেন।
