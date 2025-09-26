শাবিপ্রবি
বদলে গেলো শেখ পরিবারের নামে থাকা সব স্থাপনার নাম
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গবেষণা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তন করে ‘জালালাবাদ গবেষণা কেন্দ্র’ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৭তম সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এদিন বিকেল ৩টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত সভা চলে।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, ২০১৬ সালের ২৩ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১তম সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু গবেষণা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। কেন্দ্রটির লক্ষ্য ছিল দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও পরিচালনা, বঙ্গবন্ধুর জীবন ও নেতৃত্ব বিষয়ে পিএইচডি ও এমফিল গবেষকদের আর্থিক সহায়তা প্রদান, গবেষণার ফল দেশ-বিদেশে প্রচার এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় তা প্রয়োগের সুপারিশ করা। তবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে এসব লক্ষ্য বাস্তবায়ন হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে।
গত বছরের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে আবাসিক হলসমূহের পাশাপাশি গবেষণা কেন্দ্রটির নাম পরিবর্তনের দাবি ওঠে। সেই প্রেক্ষিতেই সিন্ডিকেটের সর্বশেষ সভায় গবেষণা কেন্দ্রের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
এ সভায় আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি আবাসিক হলের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের নতুন নাম হয়েছে ‘বিজয় ২৪ হল’, মেয়েদের প্রথম ছাত্রী হলের নামকরণ হয়েছে ‘আয়েশা সিদ্দিকা হল’ ও বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হলের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে ‘ফাতিমা তুজ জোহরা হল’।
পাশাপাশি নবনির্মিত তিনটি আবাসিক হলের নামও নির্ধারণ করা হয়েছে। ছেলেদের হলকে ‘গাজী বোরহান উদ্দিন হল’, মেয়েদের হলকে ‘সুমাইয়া বিনতে খুব্বাত হল’ ও আন্তর্জাতিক হলকে ‘এম সাইফুর রহমান হল’ নাম দেওয়া হয়েছে।
সিন্ডিকেট সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ারউদ্দিন চৌধুরী জানান, শিক্ষার্থীদের চাহিদা মোতাবেক গবেষণা কেন্দ্র ও আবাসিক হলগুলোর নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। একই সঙ্গে জুলাই আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলাকারীদের শাস্তি, শাকসু নির্বাচনসহ আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও সভায় আলোচনা হয়েছে।
