কারচুপি প্রমাণিত হলে ডাকসুর ফল স্থগিতের দাবি সাদা দলের
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভোট কারচুপির অভিযোগ প্রমাণিত হলে নির্বাচনের ফলাফল স্থগিত করে পুনর্নির্বাচনের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ‘সাদা দল’।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) এক বিবৃতিতে সংগঠনের আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মোর্শেদ হাসান খান, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. আব্দুস সালাম ও অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার এ দাবি জানান।
নেতৃদ্বয় বলেন, গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ অনুষ্ঠিত ডাকসু নির্বাচনে নজিরবিহীন জালিয়াতি ও অনিয়মের অভিযোগের বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবিলম্বে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে।
সম্প্রতি বেসরকারি একটি টেলিভিশন চ্যানেলে প্রচারিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে যে ভয়াবহ চিত্র উঠে এসেছে, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও সুনামকে মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখতে দ্রুত একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিটি গঠন এবং সেই কমিটির রিপোর্ট প্রকাশেরও দাবি জানায় সাদা দল।
তারা আরও বলেন, তদন্তে কারচুপি ও জালিয়াতি প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্টদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে এবং ফলাফল স্থগিত করে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করতে হবে। অন্যথায় ২০২৫ সালের ডাকসু নির্বাচন ঢাবি শিক্ষার্থীদের ভোটাধিকার হরণের এক প্রহসনমূলক ও কলঙ্কিত অধ্যায় হিসেবে ইতিহাসে থেকে যাবে।
এফএআর/এমএএইচ/এএসএম