হল সংসদের উদ্যোগে ফ্রিজ পেলেন ঢাবির সূর্যসেন হলের ছাত্ররা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মাস্টারদা সূর্যসেন হলে শিক্ষার্থীদের জন্য ‘ইনসাফ’-এর সহায়তায় ফ্রিজ বিতরণ করেছে হল সংসদের নেতারা।
শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) পবিত্র জুমার নামাজের পর ফ্রিজটি বিতরণ করা হয়।
এসময় হল প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল ইসলাম ফ্রিজ সহায়তায় জড়িত থাকা সবাইকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, ‘মা-বোনরা শিক্ষার্থীদের জন্য খাবার পাঠাতে পারতেন না। এই সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হয়তো হয়নি, কিন্তু আমরা শুরু করতে পেরেছি, এটা একটি ভালো দিক। হল প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ফ্রিজটি থাকবে। এটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।’
ডাকসুর এজিএস মহিউদ্দিন খান বলেন, ‘যেসব কারণে ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচন দরকার ছিল, তা এখন ধীরে ধীরে প্রতীয়মান হচ্ছে। সামনের দিনেও আমরা এমন মৌলিক সমস্যাগুলো নিয়ে কাজ করে যাবো।’
সূর্যসেন হলের ভিপি আজিজুল হক বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের এই দাবি পূরণের জন্য সূর্যসেন হলের অ্যালামনাইদের সঙ্গে যোগাযোগ করে ইনসাফের সহায়তায় আমরা ফ্রিজটি নিয়ে আসি।’
‘ইনসাফ’-এর উপদেষ্টা মো. হাবিবুল্লাহ বলেন, ‘হলের ছাত্রদের জন্য বাবা-মারা অনেক সময় খাবার-দাবার দেন। কিন্তু সংরক্ষণের অভাবে তারা মায়ের দেওয়া খাবার বাড়ি থেকে এনে খেতে পারেন না। ফ্রিজে রেখে যদি তারা মায়ের যত্নে রান্না করা খাদ্য সংরক্ষণ করে খেতে পারেন, তাহলে তাদের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ভালো থাকবে।’
