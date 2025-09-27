শাবিপ্রবি ছাত্রলীগের ২০ জন আজীবন, ১৭ জন সাময়িক বহিষ্কার

শাবিপ্রবি ছাত্রলীগের ২০ জন আজীবন, ১৭ জন সাময়িক বহিষ্কার
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি) জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থান চলাকালে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলার ঘটনায় কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ঘটনায় নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের ২০ জনকে আজীবন বহিষ্কার এবং ১৭ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে বহিষ্কার করা হয়েছে।
শুক্রবার (২৬ আগস্ট) সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেছুর রহমান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
এর আগে বৃহস্পতিবার (২৫ সেপ্টেম্বর) রাত ১১টার দিকে সিন্ডিকেট সভা শেষে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ এম সরওয়ার উদ্দিন চৌধুরী বিষয়টি নিশ্চিত করেন।
বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বহিষ্কৃতদের সবাই নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলার অভিযোগে ১২ জন এবং হলে অস্ত্র রাখার ঘটনায় আটজনকে আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে। কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুই ঘটনারই অভিযোগ থাকায় তাদেরও আজীবন বহিষ্কার করা হয়েছে।
১৭ জনকে ২-৪ সেমিস্টারের জন্য বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় ১৯ জনকে খালাস এবং কয়েকজনকে সতর্ক করা হয়েছে।
অস্ত্র রাখার অভিযোগ থেকে যাদের খালাস দেওয়া হয়েছে তাদের বিষয়ে প্রক্টর অধ্যাপক মোখলেছুর রহমান বলেন, ‘অস্ত্রের সম্পৃক্ততার বিষয়ে সাময়িক বহিষ্কার হওয়ার একটা প্রস্তাব এসেছিল। তবে, আমরা বিবেচনা করে দেখেছি অনেকে ভর্তি ছিল এক রুমে, থেকেছে অন্য রুমে। সেক্ষেত্রে যদি সাময়িক বহিষ্কার করে দেওয়া হয় তাহলে সেটা তার সঙ্গে অবিচার করা হবে। তাই আমরা যাচাই- বাছাই করে তাদের খালাস দিয়েছি।’
এসএইচ জাহিদ/এসআর