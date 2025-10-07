জবিতে শিবিরের ‘ক্যাম্পাস ক্লিনআপ ক্যাম্পেইন’
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) পরিবেশ সচেতনতা ও পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে ‘ক্যাম্পাস ক্লিনআপ ক্যাম্পেইন’ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সোমবার (৬ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় ইসলামী ছাত্রশিবির জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে এ কর্মসূচি পালন করা হয়।
জবি শাখা শিবিরের সেক্রেটারি আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা যদি নিজ নিজ ক্যাম্পাস পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব নেয়, তাহলে একটি স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর শিক্ষাবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব।’
জবি ছাত্রশিবিরের সভাপতি মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা দীর্ঘদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে ক্যাম্পাস পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে আসছি, এমনকি এ বিষয়ে স্মারকলিপিও দিয়েছি। কিন্তু প্রশাসনের কোনো সাড়া মেলেনি। তাই বাধ্য হয়ে ছাত্রশিবিরের পক্ষ থেকে আমরা সচেতনতামূলক এই কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। এ সময় ক্যাম্পাসের পরিচ্ছন্নতা কর্মীদের মধ্যে গামবুট, হ্যান্ড গ্লাভস, ঝাড়ু ও ডাস্টবিন বিতরণ করা হয়।’
ক্যাম্পেইনের বিষয়ে পরিচ্ছন্নতা কর্মী বাবু লাল বলেন, ‘আমরা প্রতিদিন ক্যাম্পাস পরিষ্কার করি, কিন্তু সঠিক সরঞ্জাম না থাকায় কাজ করতে অনেক কষ্ট হতো। আজ গামবুট, গ্লাভস আর ডাস্টবিন পেয়েছি, কাজটা অনেক সহজ হয়ে যাবে। ছাত্ররা পাশে দাঁড়িয়েছে দেখে খুব ভালো লাগছে।’
