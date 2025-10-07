বেরোবির প্রথম সমাবর্তন ২০ ডিসেম্বর
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তন আগামী ২০ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয় দিবসে (১২ অক্টোবর) আনুষ্ঠানিকভাবে সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন উদ্বোধন করবেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. শওকাত আলী।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে উপাচার্য এই তথ্য জানান।
তিনি বলেন, প্রথম সমাবর্তন প্রধান অতিথি হিসেবে থাকবেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন।
এর আগে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুল আসার কথা থাকলেও তিনি আসবেন না বলে জানিয়ে দেন। পরে বেরোবি সমবর্তন অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে।
ছাত্রসংসদ নিয়ে বেরোবি উপাচার্য শওকাত আলী বলেন, যে তারিখ (৩০ অক্টোবর) দেওয়া হয়েছিল সেই তারিখের মধ্যেই ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আমরা আশাবাদী। চারটি ( ঢাবি, রাবি,চবি জাবি ) বিশ্ববিদ্যালয়ের পর প্রথম কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় সেটা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে হবে।
এসময় সমাবর্তন আয়োজন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. তাজুল ইসলাম রেজিস্ট্রেশন ফি নিয়ে কথা বলেন। তিনি জানান, সম্ভাব্য ফি হিসেবে ৩ হাজার ৫০০ থেকে ৪ হাজার টাকা ধার্য করা হতে পারে। তবে স্পন্সর পেলে এই খরচ কমতে পারে।
সমাবর্তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১২তম ব্যাচ (২০১৯-২০ সেশন) পর্যন্ত যেসব শিক্ষার্থীর স্নাতক এবং কিছু ব্যাচের স্নাতক-স্নাতকোত্তর উভয় ডিগ্রি সম্পন্ন হয়েছে, তারা অংশ নিতে পারবেন।
বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. মো. শওকাত আলীর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. হারুন অর রশিদ, ছাত্র উপদেষ্টা ড. ইলিয়াছ প্রামানিক,প্রক্টর ড. ফেরদৌস রহমান ও সমাবর্তন আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক প্রফেসর ড. তাজুল ইসলাম।
ফারহান সাদিক সাজু /কেএইচকে/এমএস