চাকসু নির্বাচন
ছাত্রদলকে সমর্থন জানিয়ে সরে দাঁড়ালেন দুই প্রার্থী
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে ছাত্রদল প্যানেলকে সমর্থন জানিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন ‘সর্বজনীন শিক্ষার্থী ঐক্য পরিষদ’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী সাঈদ মো. রেদওয়ান ও দপ্তর সম্পাদক প্রার্থী সাখাওয়াত হোসেন সালমান। তারা উভয়ই শাখা ছাত্রদল কর্মী।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) বিকেল ৪টায় চাকসু ভবনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ সিদ্ধান্তের কথা জানান তারা।
লিখিত বক্তব্যে সাঈদ মো. রেদওয়ান বলেন, ছাত্রদলের সঙ্গে আমার আত্মিক বন্ধন। আমি এই সংগঠনকে হৃদয়ে ধারণ করি এবং সংগঠনের আদর্শ ও সিদ্ধান্তকে সর্বোচ্চ সম্মান করি। তাই, ছাত্রদল কর্তৃক মনোনীত ভিপি প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন হৃদয়কে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার প্রার্থিতা প্রত্যাহারের ঘোষণা করছি।
দপ্তর সম্পাদক প্রার্থী সাখাওয়াত হোসেন সালমানও একই কথা বলেন। তিনি বলেন, তিনি গভীরভাবে উপলব্ধি করছেন যে ব্যক্তির চেয়ে দল বড়। তাই ছাত্রদল কর্তৃক মনোনীত দপ্তর সম্পাদক প্রার্থী তৌহিদুল ইসলামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।
সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে দুই প্রার্থী জানান, দল থেকে কোনো চাপ নয়, বরং এটি তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। তারা দীর্ঘদিন পর চাকসু নির্বাচনে দলের প্যানেলে মনোনয়ন প্রত্যাশা করেছিলেন। প্যানেলে স্থান না পাওয়ায় তারা প্রথমে স্বতন্ত্র প্যানেল থেকে নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত নিলেও, এখন দলের বৃহত্তর স্বার্থে তারা নির্বাচন থেকে সরে এসেছেন।
তবে তারা আরও জানান, তাদের প্যানেল থেকে শুধু তারা দুজনেই সরে এসেছেন। অন্য প্রার্থীরা নির্বাচন করবেন কি করবেন না, তা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত।
সোহেল রানা/কেএইচকে/জেআইএম