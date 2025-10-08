ঢাবি ছাত্রীকে নির্যাতনের অভিযোগে হোস্টেল পরিচালক আটক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শামসুন্নাহার হলের ২০২৪–২৫ শিক্ষাবর্ষের এক ছাত্রীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন এবং কক্ষে আটকে রাখার অভিযোগে রাজধানীর তেজগাঁও এলাকার স্বপ্ননিবাস হোস্টেলের পরিচালক রাজিয়া বেগমকে আটক করেছে পুলিশ।
মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাত ১০টার দিকে তেজগাঁও কলেজের পাশে অবস্থিত ওই হোস্টেলে এ ঘটনা ঘটে।
অভিযোগে জানা যায়, ওই ছাত্রীকে দেখতে তার এক অতিথি হোস্টেলে গেলে পরিচালক রাজিয়া বেগম অতিরিক্ত এক হাজার টাকা দাবি করেন। অতিথি টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে রাজিয়া বেগম ছাত্রীটির সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও মারধর করেন এবং তাকে কক্ষে আটকে রাখেন। এক পর্যায়ে ওই শিক্ষার্থী অচেতন হয়ে পড়েন। পরে অন্যরা তাকে হাসপাতালে নেওয়ার চেষ্টা করলে তাতেও বাধা দেন তিনি।
ঘটনার খবর পেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্রনেতারা, জিয়াউর রহমান হলের ভিপি, সূর্যসেন হলের ভিপি এবং হাজী মুহাম্মদ মুহসিন হলের সমাজসেবা সম্পাদক শেরেবাংলা থানায় যোগাযোগ করেন। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে রাজিয়া বেগমকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়।
শেরেবাংলা থানার ডিউটি অফিসার জানান, খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযুক্ত রাজিয়া বেগমকে আটক করে। ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
