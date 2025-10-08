  2. ক্যাম্পাস

আবরার ফাহাদ স্মরণে জাবিতে ‘রুম নম্বর ২০১১’ প্রদর্শনী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০২:০১ পিএম, ০৮ অক্টোবর ২০২৫
আবরার ফাহাদ স্মরণে জাবিতে ‘রুম নম্বর ২০১১’ প্রদর্শনী

ছাত্রলীগের নির্যাতনে নিহত বুয়েটছাত্র আবরার ফাহাদের স্মরণে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে (জাবি) তার ওপর নির্মিত চলচ্চিত্র ‌‘রুম নম্বর ২০১১’ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলায় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের (জাকসু) আয়োজনে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়।

আবরার ফাহাদ স্মরণে জাবিতে ‘রুম নম্বর ২০১১’ প্রদর্শনী

জাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ জিসান আহমেদ নির্মিত এই চলচ্চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান, উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সোহেল আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক আব্দুর রব, প্রক্টর রাশেদুল আলম, জাকসুর ভিপি আব্দুর রশিদ জিতু, জিএস মাজহারুল ইসলাম প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রধান অতিথির বক্তব্যে জাবি উপাচার্য বলেন, ‘আবরার ফাহাদ জীবন দিয়েছে, নিজেকে উৎসর্গ করেছে। আমরা কখনো চাই না, আবরার ফাহাদের মতো আর কাউকে জীবন দিতে হোক।’

আবরার ফাহাদ স্মরণে জাবিতে ‘রুম নম্বর ২০১১’ প্রদর্শনী

আবরার ফাহাদকে নিয়ে গান গেয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধনী করেন জাকসুর জিএস মাজহারুল ইসলাম।

জাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক শেখ জিসান আহমেদ বলেন, ‘সত্য ঘটনার ওপর নির্মিত এই চলচ্চিত্র সবার কাছে সেই রাতের ঘটনা তুলে ধরার প্রয়াস।’

রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন jagofeature@gmail.com ঠিকানায়।