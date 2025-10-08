ডেঙ্গুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীর মৃত্যু

ডেঙ্গুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থীর মৃত্যু
ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সানজিদা ইসলাম নামের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) সাবেক এক শিক্ষার্থী মারা গেছেন। বুধবার (৮ অক্টোবর) ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের ১৪তম ব্যাচের (২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ) শিক্ষার্থী ছিলেন।
জানা গেছে, তিনদিন আগ থেকে জ্বরে ভুগছিলেন সানজিদা। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে ঢামেকে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর আইসিইউতে নেওয়ার ২০-২৫ মিনিট পর তার মৃত্যু হয়। তার শেষ ইচ্ছা অনুযায়ী, স্বামীর বাড়ি মেহেরপুরে তাকে দাফন করা হবে।
এ বিষয়ে তার স্বামী তাজ বলেন, দীর্ঘদিন ধরে সানজিদার জ্বর আসা-যাওয়া করতো। একই সঙ্গে গত কয়েক মাস ধরে তার রক্তের ইনফেকশনের চিকিৎসা চলছিল। আজ (বুধবার) হঠাৎ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।
তিনি আরও বলেন, গত দুদিনে ৩-৪টা হাসপাতাল পরিবর্তন করা হয়েছে। সর্বশেষ ঢামেকে আইসিইউতে নেওয়ার পর ডেঙ্গু পজিটিভ আসে। এরই মধ্যে সানজিদা আমাদের ছেড়ে চলে যায়।
তার মৃত্যুতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন গভীর শোক প্রকাশ করে লেখেন, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছে এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছে।
