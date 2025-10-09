ডাকসু ও টিকা কান্ট্রি কোঅর্ডিনেটরের সৌজন্য বৈঠক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) প্রতিনিধিদল তুরস্কের সহযোগিতা ও সমন্বয় সংস্থার (টিকা) বাংলাদেশ কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ আলী আরমানের সঙ্গে সৌজন্য বৈঠক করেছে।
বুধবার (৮ অক্টোবর) বিকেলে রাজধানীর বারিধারা এলাকায় টিকার কার্যালয়ে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ডাকসু থেকে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, বৈঠকে টিকা এবং ডাকসু পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল আধুনিকায়নসহ যৌথ উদ্যোগে নিয়মিত কাজ করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত করে।
স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ‘স্টুডেন্টস হেলথ ইনিশিয়েটিভ ফর অল’ (শিফা)-এর উদ্যোগে আয়োজিত মেডিকেল ক্যাম্প কার্যক্রমে সহযোগিতার মাধ্যমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যক্রম শুরু করে টিকা। এরই ধারাবাহিকতায় শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা মেডিকেল সেন্টারে টিকা ও ডাকসুর যৌথ উদ্যোগে প্রায় ২ কোটি ৭৫ লাখ টাকার একটি প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।
আরও পড়ুন
বুয়েটের ক্লাসরুমে যথেষ্ট ফ্যানই নেই, এসি তো পরের কথা
বাংলাদেশ-হংকং ম্যাচ টিএসসিতে বড় পর্দায় দেখাবে ডাকসু
প্রকল্পের আওতায় একটি অ্যাম্বুলেন্স, ১০টি এয়ার কন্ডিশনার, এক্স-রে মেশিন, ইসিজি মেশিন, এনালাইজার, মাইক্রোস্কোপ, হাসপাতাল বেড, আলমিরা, চেয়ার, ডেস্কসহ সম্পূর্ণ মেডিকেল সেন্টার সংস্কারের কাজ চলমান রয়েছে। পাশাপাশি একটি মডেল ফার্মেসি ও ইমার্জেন্সি ইউনিট নিচতলায় স্থাপনের কার্যক্রমও চলমান আছে। আগামী এক মাসের মধ্যেই প্রকল্পের কার্যক্রমে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখা যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।
টিকা ও ডাকসুর প্রতিনিধিদলের আজকের বৈঠকে ওয়েলনেস গার্ডেন, নয়েজ-ফ্রি জোন স্থাপনসহ প্রতিটি বিভাগ ও আবাসিক হলে ফার্স্ট এইড বক্স ও বিনামূল্যে ওষুধ সরবরাহের উদ্যোগ নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এছাড়া তুর্কি-বাংলাদেশ কালচারাল ফেস্ট আয়োজন, স্কলারশিপ সুবিধা বৃদ্ধি ও দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা জোরদারের বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ মতবিনিময় হয়েছে।
বৈঠকে ডাকসু প্রতিনিধিদলে ছিলেন- ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মুসাদ্দেক আলী ইবনে মুহাম্মদ, আন্তর্জাতিক সম্পাদক খান জসিম, মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক ফাতিমা তাসনিম জুমা, ক্যারিয়ার সম্পাদক মাজহারুল ইসলাম, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক ইকবাল হায়দার, ক্রীড়া সম্পাদক আরমান হোসাইন, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল মিনহাজ এবং কার্যনির্বাহী সদস্য উম্মে উসওয়াতুন রাফিয়া।
বৈঠক শেষে টিকার কান্ট্রি কো-অর্ডিনেটর মোহাম্মদ আলী আরমান ও ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম পারস্পরিক সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশাবাদ ব্যক্ত করেন।
এফএআর/কেএসআর/এমএস