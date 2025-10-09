টাইমস হায়ার এডুকেশন র্যাংকিং
দেশের সেরা ৫ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাবি
যুক্তরাজ্যভিত্তিক শিক্ষা সাময়িকী টাইমস হায়ার এডুকেশন (THE) ২০২৬ সালের বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকা প্রকাশ করেছে। এই তালিকায় স্থান পাওয়া দেশের শীর্ষ পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে স্থান পেয়েছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি)।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) এলসিভিয়ার জার্নালের সাথে যৌথ প্রযোজনায় ‘ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাংকিং ২০২৬’ শীর্ষক এই তালিকা প্রকাশ করা হয়।
তালিকা অনুযায়ী, বিশ্ব র্যাংকিংয়ের ৮০১ থেকে ১০০০-এর মধ্যে স্থান পেয়েছে দেশের পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়। সেগুলো হলো, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, গাজীপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ও নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়।
টিচিং, রিসার্চ এনভায়রনমেন্ট, রিসার্চ কোয়ালিটি, ইন্ডাস্ট্রি এবং ইন্টারন্যাশনাল আউটলুক- এই পাঁচটি সূচকের ওপর প্রাপ্ত পয়েন্টের ওপর ভিত্তি করে এই রাঙ্কিং প্রকাশ করে প্রতিষ্ঠানটি।
এবারের র্যাঙ্কিংয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ৩ হাজার ১১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান হয়েছে। শীর্ষে আছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) এবং যৌথভাবে প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটি ও ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তৃতীয় স্থানে জায়গা করে নিয়েছে। তালিকায় বাংলাদেশের মোট ২৮টি বিশ্ববিদ্যালয় স্থান রয়েছে।
এর আগে, ২০২৫ সালের ২৩ এপ্রিল টাইমস হায়ার এডুকেশন তাদের ওয়েবসাইটে এশিয়া ইউনিভার্সিটি র্যাংকিং ২০২৫ প্রকাশ করে। এই তালিকায় এশিয়ার ৩৫১–৪০০ স্থান পেয়ে জাবি দেশের শীর্ষ পাঁচ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএইচকে/এমএস