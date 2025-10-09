শহিদুল আলমের মুক্তি দাবিতে জাবিতে শিক্ষার্থীদের মানববন্ধন
ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক বাংলাদেশি আলোকচিত্রী ও লেখক শহিদুল আলমের মুক্তি দাবিতে মানববন্ধন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীরা।
বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) বিকেল ৪টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ মিনারের প্রাঙ্গণে মানববন্ধন করেন তারা।
মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা অবিলম্বে শহিদুল আলমকে মুক্ত করে বাংলাদেশে ফেরত নিয়ে আসার দাবি জানান। এসময় তাদের ‘ফ্রম দ্য রিভার টু দ্য সি, প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি’, ‘ওয়ান টু থ্রি ফোর, জায়োনিজম নো মো’, ‘জাস্টিস জাস্টিস, উই ওয়ান্ট জাস্টিস’, ‘ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
মানববন্ধনে শেষে সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জিয়া উদ্দিন আয়ন বলেন, ‘দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী ফিলিস্তিনের মুক্তিকামী মানুষের ওপর গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। বছরের পর বছর তারা অমানসিক নির্যাতন করছে। ফ্রিডম ফ্লোটিলায় করে যখন বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ জাহাজে করে তাদের জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছিলেন তখন তাদের আটক করা হয়েছে। এ যাত্রায় বাংলাদেশের আলোকচিত্রী শহিদুল ইসলামও ছিলেন। তাকেও আটক করা হয়েছে। অবিলম্বে শহিদুল আলমকে মুক্ত করে দেশে ফিরিয়ে আনতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানাই।’
রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এএসএম