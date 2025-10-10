জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শিবিরের ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির ২১টি আবাসিক হলের নির্বাচিত সংসদ প্রতিনিধিদের কাছে ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণ করেছে।
শুক্রবার (১০ অক্টোবর) বিকেল ৩টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের কনফারেন্স রুমে স্ব স্ব হলের প্রতিনিধিদের হাতে এই ফার্স্ট এইড বক্সগুলো তুলে দেওয়া হয়। বিতরণের আগে বক্সের ভেতরের ওষুধের ব্যবহার নিয়ে প্রাথমিক নির্দেশনাও দেওয়া হয়।
এসময় শিবির নেতারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিকেল সেন্টার থাকলেও তা পূর্ণাঙ্গ নয়। জাকসুতে ছাত্রশিবিরের দেওয়া অন্যতম ইশতেহার ছিল শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করা। সে ইশতেহার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবেই এ উদ্যোগ। জাকসুর সঙ্গে সমন্বয় করে জাবি ছাত্রশিবির এমন উদ্যোগ অব্যাহত রাখবে বলেও জানান নেতৃবৃন্দ।
ফার্স্ট এইড বক্স গ্রহণ শেষে বেগম সুফিয়া কামাল হল সংসদের প্রতিনিধি রুবিনা জাহান তিথি বলেন, এই বক্সে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ, পেইন কিলার এবং হ্যান্ড ড্রামসহ বিভিন্ন সামগ্রী রাখা হয়েছে। তিনি মনে করেন, হলের মধ্যে এসব ওষুধ সংরক্ষিত থাকলে তা খুবই উপকারী হবে, বিশেষ করে ছোটোখাটো জরুরি প্রয়োজনে এবং মেয়েদের হলের জন্য এটি আরও বেশি কার্যকর হবে।
ফাস্ট এইড বক্স বিতরণ নিয়ে জাবি শাখা ইসলামী ছাত্রশিবির সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকেল সেন্টার পূর্ণাঙ্গ না হওয়ায় এবং হলগুলোর কাছাকাছি এলাকায় ফার্মেসি না থাকায় শিক্ষার্থীদের জরুরি ওষুধ সংগ্রহে ভোগান্তি পোহাতে হয়। এই উদ্যোগটি কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনে (জাকসু) ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেল ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’-এর ইশতেহারের অংশ।
তিনি বলেন, এই ফার্স্ট এইড বক্স বিতরণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা হলে বসেই প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রয়োজনীয় কিছু ওষুধ পাবে, যা তাদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সহায়তা করবে।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/কেএইচকে/জিকেএস