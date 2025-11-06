জবির প্রথম বর্ষে ভর্তি আবেদন শুরু ২০ নভেম্বর
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে (জবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তির আবেদন শুরু হচ্ছে আগামী ২০ নভেম্বর।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রুটিন দায়িত্বে থাকা রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. শেখ রফিকুল ইসলাম স্বাক্ষরিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে বুধবার (৫ নভেম্বর) এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ২০ নভেম্বর দুপুর ১২টা থেকে ৩ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত জবির ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন করা যাবে। আবেদনকারীকে অনলাইনে ফরম পূরণের সময়ে আবেদন ফি হিসেবে এ, বি, সি ও ডি ইউনিটের জন্য এক হাজার টাকা করে এবং ই ইউনিটের জন্য এক হাজার ২০০ টাকা দিতে হবে।
আবেদন করার নিয়ম, ভর্তির বিস্তারিত তথ্য, আবেদন ফি জমা দেওয়ার পদ্ধতি ভর্তি সংক্রান্ত ওয়েবসাইটে ভর্তি নির্দেশিকায় পাওয়া যাবে।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ২০২২ বা ২০২৩ সালে এসএসসি বা সমমান ও ২০২৫ সালে এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে পারবেন কেবল তারাই ভর্তির জন্য আবেদনের যোগ্য হবেন।
বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ই ইউনিটের (চারুকলা অনুষদ) পরীক্ষা ১৩ ডিসেম্বর (শনিবার) বিকেল ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা এবং এ ইউনিটের (বিজ্ঞান ও লাইফ অ্যান্ড আর্থ সায়েন্স অনুষদ) পরীক্ষা ২৬ ডিসেম্বর (শুক্রবার) বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত নেওয়া হবে।
এছাড়া সি ইউনিটের (বিজনেস স্টাডিজ অনুষদ) পরীক্ষা ২৭ ডিসেম্বর (শনিবার), ডি ইউনিটের (সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ) পরীক্ষা ৯ জানুয়ারি (শুক্রবার) ও বি ইউনিটের (কলা ও আইন অনুষদ) পরীক্ষা ২৩ জানুয়ারি (শুক্রবার) অনুষ্ঠিত হবে। সব পরীক্ষা বেলা ১১টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে।
