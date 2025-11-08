  2. ক্যাম্পাস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইতিহাস বিভাগের সাবেক ছাত্র সমিতির সভাপতি শেহনাজ সম্পাদক ছিদ্দিকুর

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৯:৩৯ পিএম, ০৮ নভেম্বর ২০২৫
ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি উদযাপন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ৭৫ বছর পূর্তি ও সাবেক শিক্ষার্থীদের গ্র্যান্ড রিইউনিয়ন অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে সাবেক ছাত্র সমিতির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। এতে শবনম শেহনাজ চৌধুরী দীপা সভাপতি এবং কলা অনুষদের ডিন মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন।

শনিবার (৮ নভেম্বর) সকাল ৯টায় অপরাজেয় বাংলার সামনে থেকে বর্ণাঢ্য র‍্যালি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) পর্যন্ত গিয়ে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। পরে টিএসসি মিলনায়তনের সামনে মাঠে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন ঢাবির উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খান এবং সাবেক ছাত্র সমিতির সভাপতি শবনম শেহনাজ চৌধুরী। বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. আতাউর রহমান বিশ্বাসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন ৭৫ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক আবদুল বাছির।

বেলা সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে বিভাগের মোট ৮৪ জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দেওয়া হয়। এর মধ্যে ৭৫ জনকে সাবেক ছাত্র সমিতির পক্ষ থেকে বিশেষ বৃত্তি দেওয়া হয়। এছাড়া সাম্প্রতিক সময়ে পিএইচডি ও এমফিল ডিগ্রি অর্জনকারী ১১ জন সাবেক শিক্ষার্থী, এসএসসি-এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় কৃতিত্বের জন্য সমিতির ৫৮ জন সদস্যের সন্তান এবং বিভাগের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকারী ১৩ শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এ পর্বের প্রধান অতিথি ছিলেন ইভিন্স গ্রুপের চেয়ারম্যান আনোয়ার-উল-আলম চৌধুরী পারভেজ।

বিকেল সাড়ে ৩টায় সাবেক ছাত্র সমিতির সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সমিতির দ্বিবার্ষিক সভায় শবনম শেহনাজ চৌধুরী দীপাকে সভাপতি ও মোহাম্মদ ছিদ্দিকুর রহমান খানকে সাধারণ সম্পাদক করে ২০২৫ ও ২০২৬ সালের জন্য ৩৫ সদস্যের নতুন কমিটি গঠন করা হয়।

