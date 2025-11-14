ঢাবিতে দেশের প্রথম এআইভিত্তিক উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা শনিবার
দেশে প্রথমবারের মতো একাডেমিয়া ও শিল্পখাতের যৌথ উদ্যোগে ‘ভিশনএক্স: এআই-পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ ২০২৫’ আয়োজন করতে যাচ্ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগ (সিএসই)। ঢাবিতে অনুষ্ঠেয় এ প্রতিযোগিতাই হবে দেশের প্রথম এআইভিত্তিক জাতীয় উদ্ভাবনী প্রতিযোগিতা।
শনিবার (১৫ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত রাউন্ড, উদ্বোধন এবং সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। সারাদেশের সরকারি–বেসরকারি ও আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান থেকে ৩৫টিরও বেশি দল এতে অংশ নেবে।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) দুপুর ১২টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিএসই বিভাগের অডিটোরিয়ামে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে প্রতিযোগিতা ‘ভিশনএক্স ২০২৫’–এর বিস্তারিত তুলে ধরেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক। অনুষ্ঠানে একই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মামুনুর রশীদও উপস্থিত ছিলেন।
এ জাতীয় প্রতিযোগিতার টাইটেল স্পনসর ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনস। প্লাটিনাম স্পনসর হিসেবে সহযোগিতা করছে সরকারের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ।
প্রতিযোগিতা দুটি মূল ট্র্যাকে অনুষ্ঠিত হবে— ‘বিজনেস আইডিয়া প্রেজেন্টেশন’, যেখানে অংশগ্রহণকারীরা তাদের ১৯টি এআইভিত্তিক ব্যবসায়িক ধারণা উপস্থাপন করবেন; এবং ‘প্রজেক্ট শোকেসিং’, যেখানে প্রদর্শিত হবে ২২টি উদ্ভাবনী এআই প্রযুক্তিনির্ভর সমাধান।
প্রতিটি ট্র্যাকের জন্য পৃথক পুরস্কার দেওয়া হবে। চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ১ লাখ টাকা এবং ইউএস-বাংলা এয়ারলাইনসের সৌজন্যে দুই দিনের ব্যাংকক ভ্রমণ। প্রথম রানার–আপ দলকে দেওয়া হবে ৮০ হাজার টাকা ও কক্সবাজার ভ্রমণ, আর দ্বিতীয় রানার–আপ দল পাবে ৫০ হাজার টাকা এবং কক্সবাজার ভ্রমণ।
চূড়ান্ত রাউন্ডের দিনই আয়োজিত হবে বিশেষ প্যানেল আলোচনা যার শিরোনাম- ‘ইমপ্যাক্ট অব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অন দ্য সোসাইটি-ইকোনমি গ্রোথ অব বাংলাদেশ’। আলোচনাটি পরিচালনা করবেন ঢাবির সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. মামুনুর রশীদ।
প্যানেলিস্ট হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বুয়েট সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ও সরকারি কর্ম কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড. এম. সোহেল রহমান, বিইউবিটির উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম শওকত আলী, বাংলাদেশ ফাইন্যান্স পিএলসির ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মো. কায়সার হামিদ, আইসিটি বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোহাম্মদ আনোয়ার উদ্দিন এবং বাংলাদেশ রিসার্চ অ্যান্ড এডুকেশন নেটওয়ার্কের (বিডিরেন) সিইও মোহাম্মদ তৌরিত।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান, গেস্ট অফ অনার হিসেবে থাকবেন আইসিটি ডিভিশনের সচিব শীষ হায়দার চৌধুরী। সভাপতিত্ব করবেন ঢাবির সিএসই বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক।
বিকেলে অনুষ্ঠিত পুরস্কার প্রদান ও সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ, সড়ক ও সেতু এবং রেলপথ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান। তিনি বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করবেন। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করবেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান।
আয়োজক কমিটিতে রয়েছেন সিএসই বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, অধ্যাপক ড. মো. মামুনুর রশীদ, ড. মো. মোসাদ্দেক খান, মো. মাহমুদুর রহমান, মো. ফাহিম আরেফিন এবং পলাশ রায়।
