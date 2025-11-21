  2. ক্যাম্পাস

ভূমিকম্পের পর ঢাবি শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ

‘আমরা থাকি মৃত্যুকূপে, কর্মচারীরা থাকেন আলিশানে’

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১২:৫১ পিএম, ২১ নভেম্বর ২০২৫
‌হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের শিক্ষার্থীরা কর্মচারী ভবন অবরোধ করে বিক্ষোভ করেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা জহুরুল হক হল সংলগ্ন কর্মচারী ভবন অবরোধ করেছেন। এসময় তারা কর্মচারী ভবনে শিক্ষার্থীদের সিট বরাদ্দ দেওয়ার দাবি জানান।

শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার পর আতঙ্কে মুহসীন হলের ছাদ ও রুমের জানালা থেকে লাফ দিয়ে কয়েকজন শিক্ষার্থী আহত হন। এরপর বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা কর্মচারী ভবন অবরোধ করে সেখানে সিট বরাদ্দের দাবি তোলেন।

সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী সোহরাব হোসেন বলেন, আমরা থাকি মৃত্যুকূপে, আর কর্মচারীরা থাকেন আলিশানে। এই বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের জীবনের কি কোনো মূল্য বোঝো না! দীর্ঘদিন আমাদের হল ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। অথচ প্রশাসন যেন ঘুমিয়ে আছে। আমাদের এই কর্মচারী ভবন বুঝিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত আমরা অবরোধ চালিয়ে যাবো।

