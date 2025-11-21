ভূমিকম্পের পর আতঙ্কে ঢাবির মুহসীন হলের ছাদ থেকে লাফ, আহত ৬
ভূমিকম্পের পর আতঙ্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মুহসীন হলের ছাদ থেকে লাফ দিয়ে অন্তত ৬ শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।
শুক্রবার (২১ নভেম্বর) সকাল সাড়ে ১০টার পর এ ঘটনা ঘটে। আহতদের মধ্যে হল সংসদের ভিপি রয়েছেন। আহত এক শিক্ষার্থীর অবস্থা গুরুতর।
আরও পড়ুন
ঢাকায় ভূমিকম্প, আফটার শক আতঙ্কে এখনো বাইরে অনেকে
ভূমিকম্পে ঢাকায় নিহত ৩
আহতরা হলেন- মুহসীন হল সংসদের ভিপি সাদিক হোসেন, অর্থনীতি বিভাগের শিক্ষার্থী আব্দুল্লাহ আল তানবীর, সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষার্থী আনজির হোসেন ও জুলফিকার আলী। অন্য দুই শিক্ষার্থীর নাম-পরিচয় নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
জানা যায়, ভূমিকম্প অনুভূত হওয়ার কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই হলের কয়েকজন শিক্ষার্থী আতঙ্কে ছাদ ও জানালা থেকে লাফ দেন। এতে একজন গুরুতর আহত হন। এছাড়া আরও পাঁচ শিক্ষার্থী আহত হন। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।
এফএআর/কেএসআর