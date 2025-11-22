তারেক রহমানের জন্মদিনে শেকৃবিতে ছাত্রদলের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প
বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৬১তম জন্মদিন উপলক্ষে রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শেকৃবি) ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার (২১ নভেম্বর) বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মাঠে এই ক্যাম্পের আয়োজন করে শেকৃবি শাখা ছাত্রদল।
এসময় উপস্থিত ছিলেন শেকৃবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আব্দুল লতিফ, কোষাধ্যক্ষ মো. আবুল বাশার, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা পরিচালক প্রফেসর ড. মো. আশাবুল হক, প্রক্টর ড. মো. আরফান আলী, টিএসসির পরিচালক প্রফেসর মো. আখতার হোসেন, অ্যাগ্রিকালচারিস্ট অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (এ্যাব) আহ্বায়ক ড. কামরুজ্জামান কায়সার প্রমুখ।
শেকৃবি ছাত্রদলের সভাপতি আহমেদুল কবির তাপস বলেন, তারেক রহমানের জন্মদিন উপলক্ষে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছে। এখানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, কর্মচারী সবাই অংশগ্রহণ করেছে।
শেকৃবির উপাচার্য প্রফেসর ড. আব্দুল লতিফ বলেন, আজ এমন একজন মানুষের জন্মদিন যার দিকে তাকিয়ে আছে বাংলাদেশের মানুষ। তার (তারেক রহমান) জন্মদিন উপলক্ষে শেকৃবি ছাত্রদল সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী একটি কর্মসূচির আয়োজন করেছে। এসময় শেকৃবি ছাত্রদলকে ধন্যবাদ জানান তিনি।
