রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ দিনব্যাপী বইমেলার শুরু

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮ দিনব্যাপী বইমেলার শুরু
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (রাবি) প্রশাসনের উদ্যোগে দ্বিতীয়বারের মতো শুরু হয়েছে ‘রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বইমেলা- ২০২৫’। যা চলবে আগামী বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) পর্যন্ত। ৮ দিনব্যাপী এ মেলায় দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনীগুলো অংশগ্রহণ করেছেন।
বৃহস্পতিবার (১১ ডিসেম্বর) দুপুর ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ কলা ভবন প্রাঙ্গণে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব এই বইমেলার উদ্বোধন করেন।
বই মেলায় স্টল নিয়ে বসা নীরা ইসলাম বলেন, আমরা মূলত মামুন লাইব্রেরি থেকে এসেছি। এখানে সব ধরনের বই পাওয়া যায় নতুন পুরাতন এবং মোটামুটি সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। গত বছরও আমরা স্টল দিয়েছিলাম, বিক্রি ভালো দেখে এবারও আমরা স্টল দিয়েছি। আমাদের এখানে ইংরেজি, বাংলা ও উপন্যাসহ নানান ধরনের ধরনের বই পাওয়া যায়।
লেখক গোপাল রায় বলেন, আমি আশা করি, যারা সাহিত্য অনুরাগী আছেন- তারা অবশ্যই আসবেন এবং বই পড়বেন। সবকিছুর উর্ধ্বেই কিন্তু বই পড়া, আশা করা যায়, আমরা ভালো পাঠক পাবো। শিক্ষার্থীরা আসবে বই কিনবে, বই পড়বে। আমার এখন পর্যন্ত ‘কার্বাইন কার্তুজ’ এবং ‘অপুস্প যতি চিহ্নের স্মৃতিকা’ নামের ২টি বই প্রকাশিত হয়েছে।
মেলার উদ্বোধন শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. সালেহ্ হাসান নকীব বলেন, প্রতিবছর সারাদেশ ব্যাপী যে একুশে বইমেলা হয়, এ বছর মাহে রমজান ও নির্বাচনের কারণে এগিয়ে নিয়ে আসতে হয়েছে। গতবছর প্রথমবারের মতো আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব উদ্যোগে বইমেলার আয়োজন করেছিলাম। এবার আমরা গতবারের চেয়ে আরও বৃহৎ পরিসরে বেশি জায়গা নিয়ে শুরু করছি। এবার শুরুতেই অনেকগুলো স্টল বসে গেছে। আমি আশা করছি, এবার অত্যন্ত জমজমাট বইমেলা হবে।
তিনি আরও বলেন, বইমেলার উদ্দেশ্য আমরা সবাই জানি যে, বই কেনা ও বই পড়াকে উৎসাহিত করা। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন প্রকাশনী, প্রতিষ্ঠিত লেখক, পুরাতন লেখক ও নবীন লেখকদেরকে একত্রে নিয়ে আসাও একটা বড় উদ্দেশ্য। আমি প্রত্যাশা রাখছি, এই বইমেলা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাৎসরিক ক্যালেন্ডারের একটা অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে উঠবে এবং বছরের পর বছর এটা চলতে থাকবে।
উল্লেখ্য, এবারের মেলায় ৬১টি স্টলে ৫০টি প্রকাশনী অংশগ্রহণ করেছে।
