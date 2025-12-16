  2. ক্যাম্পাস

রাজশাহী-২ আসনে হাতপাখা পেলেন রাবির সাবেক শিক্ষার্থী ড. ফজলুল করিম

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০৭:৫৯ পিএম, ১৬ ডিসেম্বর ২০২৫
রাজশাহী-২ আসনে হাতপাখা পেলেন রাবির সাবেক শিক্ষার্থী ড. ফজলুল করিম

আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজশাহী-২ (সদর) আসনে ইসলামী আন্দোলনের মনোনয়ন পেয়েছেন আমানা গ্রুপের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ ফজলুল করিম। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী।

সোমবার (১৫ ডিসেম্বর) বিকেলে ইসলামী আন্দোলনের রাজশাহী মহানগর শাখার প্রচার ও দাওয়াত সম্পাদক মুফতি ইমরান হোসেন হাবিবি এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, রাজশাহী-২ আসনের প্রার্থী হিসেবে ব্যবসায়ী ড. মুহাম্মদ ফজলুল করিমকে মনোনীত করা হয়েছে। সোমবার রাজধানীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে তার হাতে দলীয় প্রতীক হাতপাখা তুলে দেন দলের আমির মুফতি সৈয়দ মোহাম্মদ রেজাউল করিম।

জানা যায়, ড. মুহাম্মদ ফজলুল করিম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের সাবেক শিক্ষার্থী। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএস থেকে ‘ইসলামি বিমা: প্রেক্ষিত বাংলাদেশ’ উপর ২০১২ সালে পিএইচডি সম্পন্ন করেন।

মনোনয়ন উত্তোলনের বিষয়ে জানতে চাইলে ড. মুহাম্মদ ফজলুল করিম বলেন, জনগণের অধিকার আদায়, সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং নৈতিক রাজনীতির চর্চায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করবো। রাজশাহী-২ আসনের জনগণের দোয়া ও সহযোগিতা চাই। সাধারণ জনগণের প্রভু না হয়ে একজন যোগ্য সেবক হওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ। সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাঁদেকাঁদ মিলিয়ে কাজ করতে চান বলে জানান এই এমপি পদপ্রার্থী।

মনির হোসেন মাহিন/কেএইচকে/এমএস

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।