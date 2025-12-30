জকসু নির্বাচন স্থগিত: বিক্ষোভে উত্তাল জবি ক্যাম্পাস
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণার পর বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। নির্বাচন স্থগিতের খবরে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ভবন ঘেরাও করে বিক্ষোভ শুরু করেন।
মঙ্গলবার (৩০ ডিসেম্বর) সকালে নির্বাচন কমিশনের এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের ঘোষণা দেওয়া হয়। এর পরপরই শিক্ষার্থীরা উপাচার্য ভবনের সামনে জড়ো হয়ে স্লোগান দিতে থাকেন এবং ভবন ব্লকেড করে রাখেন।
বিক্ষোভে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, দীর্ঘদিনের দাবি থাকা সত্ত্বেও শেষ মুহূর্তে এসে নির্বাচন স্থগিত করা মেনে নেওয়া যায় না। তাদের দাবি, আজকের মধ্যেই নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।
সমাজবিজ্ঞান বিভাগের ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী মাহমুদুল হাসান বলেন, জকসু নির্বাচন আমাদের প্রাণের দাবি। সরকারিভাবে নির্বাচন স্থগিতের কোনো ঘোষণা না থাকলেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এটি পণ্ড করেছে। আমরা চাই, যে কোনো মূল্যে আজ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক।
আরেক শিক্ষার্থী নাসুমা তাসনিম বলেন, জবির ইতিহাসে এটি প্রথম কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন। কিন্তু সেটিই স্থগিত করে প্রশাসন শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্থগিতের পর নতুন কোনো নির্দিষ্ট তারিখও জানানো হয়নি। শীত উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা ভোট দিতে ক্যাম্পাসে এসেছিল, শেষ মুহূর্তে নির্বাচন বাতিল হওয়া খুবই হতাশাজনক।
এর আগে, এক জরুরি সিন্ডিকেট সভায় জকসু ও হল সংসদ নির্বাচন স্থগিতের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রেজাউল করিম। তিনি জানান, আজ সকাল সোয়া ৯টার দিকে নির্বাচন স্থগিতের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়।
উপাচার্যের ভাষ্য অনুযায়ী, সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু সংবাদের কারণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
টিএইচকিউ/এএমএ/জেআইএম