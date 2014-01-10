জকসু নির্বাচন: কেন্দ্রে সাংবাদিক প্রবেশে বাধার অভিযোগ

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জবি
প্রকাশিত: ১২:৫৭ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
জকসু নির্বাচন: কেন্দ্রে সাংবাদিক প্রবেশে বাধার অভিযোগ
৩৯ কেন্দ্রে একযোগে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কথা থাকলেও কয়েকটি কেন্দ্রে দেরিতে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে একাধিক ভোটকেন্দ্রে সাংবাদিকদের প্রবেশে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এ সময় ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভুক্তভোগীরা। ছাত্রদল সমর্থিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের পোলিং এজেন্টদের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ উঠেছে।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগ, ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন বিভাগসহ কয়েকটি ভোটকেন্দ্রে এসব ঘটনা ঘটে।

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রগুলোতে ছাত্রদলের পোলিং এজেন্টরা ভোটগ্রহণ চলাকালীন শিক্ষার্থীদের কাছে প্রকাশ্যে ভোট চাইছিলেন। এ সময় সাংবাদিকরা তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে তাদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেওয়া হয়।

ভুক্তভোগী সাংবাদিক কামারুজ্জামান কায়েস বলেন, কেন্দ্রে সাংবাদিকদের প্রবেশের অনুমতি আছে। এ তথ্য জানার পর ভোটগ্রহণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রিজাইডিং অফিসারের বক্তব্য নিতে গেলে ছাত্রদলের পোলিং এজেন্টরা আমার ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে এবং আমাকে কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেয়।

ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের পোলিং এজেন্ট আসাদুজ্জামান আসিফ বলেন, আমি জানতাম সাংবাদিক ভিতরে ঢুকতে পারবে না, কিন্তু পরে নির্দেশনা পাই ঢুকতে পারবে। যদি এটা শৃঙ্খলা পরিপন্থি হয় তাহলে আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

এবারের জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে মোট ভোটার সংখ্যা ১৬ হাজার ৩৬৫। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯টি কেন্দ্রে ১৭৮টি বুথে ভোটগ্রহণ চলছে।

নির্বাচনে মোট ২১টি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ১৫৭ প্রার্থী এবং হল সংসদের ১৩ পদে ৩৩ প্রার্থী। হলের শিক্ষার্থীদের হল সংসদে ভোট দেওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য আলাদাভাবে ভোট দিতে হবে।

টিএইচকিউ/এএমএ/জেআইএম

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।