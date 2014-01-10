জকসুতে ইসির ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেলের

প্রকাশিত: ১২:১৩ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
জাতীয় ছাত্রশক্তি সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেলের সংবাদ সম্মেলন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে জরুরি সংবাদ সম্মেলন করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেল। মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা ১১টায় ভাষা শহীদ রফিক ভবনে আয়োজিত এই সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী ফয়সাল মুরাদ নির্বাচন কমিশনের (ইসি) ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। সংবাদ সম্মেলনে প্যানেলের অন্য প্রার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে ফয়সাল মুরাদ বলেন, ভোটকেন্দ্রের বাইরে কালো টাকা ও পেশিশক্তি প্রবেশ করছে, ভেতরে নানা কৌশলে অনিয়ম হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, ভোটে ব্যবহৃত কালি সহজেই মুছে যাচ্ছে, যা ভোটের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে।

পোলিং এজেন্ট সংক্রান্ত অনিয়মের অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশন (ইসি) আগের তালিকা অনুযায়ী পোলিং এজেন্টের অনুমোদন দিলেও তাদের অনেককে কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এমনকি তালিকাভুক্ত পোলিং এজেন্টদেরও কেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সমাজকর্ম বিভাগের ১০০২ নম্বর কক্ষে এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে বলে তিনি দাবি করেন।

ফয়সাল মুরাদ আরও বলেন, ভোট শুরুর প্রায় দুই ঘণ্টা পর আমি নিজে গিয়ে বিষয়টি জানতে চাই। আমাদের বলা হয়েছিল, পোলিং এজেন্টদের ভোটকক্ষ থেকে কার্ড দেওয়া হবে। কিন্তু বাস্তবে কাউকে কোনো কার্ড দেওয়া হয়নি।

তিনি অভিযোগ করেন, কেন্দ্রে কোনো ধরনের কাগজ, টোকেন বা তাবিজ ব্যবহার না করার সিদ্ধান্ত থাকলেও বাস্তবে তা মানা হচ্ছে না। বিশেষ করে ছাত্রদলের পক্ষ থেকে ভোটারদের যে তালিকা দেওয়া হচ্ছে, তার পেছনেই প্রার্থীদের তালিকা যুক্ত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।

এসব বিষয় বারবার নির্বাচন কমিশনকে জানানো হলেও তারা আচরণবিধি লঙ্ঘনের বিষয়গুলো গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে দাবি তার।

নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেলের এই প্রার্থী। তিনি বলেন, বিএনসিসির কিছু সদস্য যাদের ভোটকেন্দ্রে নিরাপত্তা দেওয়ার কথা, তারা বিভিন্ন প্যানেলের পক্ষে ভোট প্রচারণা করছে। বিশেষ করে শিবির সমর্থিত অদম্য জবিয়ান প্যানেলের পক্ষে ভোট চাইতে দেখা গেছে।

নির্বাচন কমিশনের সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে ‘অবরোধমূলক’ উল্লেখ করে ফয়সাল মুরাদ বলেন, শুরু থেকেই এই ধরনের ব্যবস্থাপনার কারণে সাধারণ শিক্ষার্থীরা ভুক্তভোগী হচ্ছে। তিনি দাবি করেন, তাদের প্যানেলের পক্ষে কোনো শিক্ষক বা প্রভাবশালী সমর্থন না থাকায় তারা অবৈধ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছেন, অথচ যারা অবৈধ সুবিধা নিচ্ছে তারা নির্বিঘ্নেই তা পাচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে আরও অভিযোগ করা হয়, ছাত্রদল ও শিবির সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলো তাদের মূল সংগঠনের লোকজন নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে পেশিশক্তি প্রদর্শন করছে, যা ভোটের ফলাফলে প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন তারা।

সংবাদ সম্মেলন শেষে ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেলের পক্ষ থেকে নির্বাচন কমিশনের প্রতি অবিলম্বে অভিযোগগুলো আমলে নিয়ে সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়।

