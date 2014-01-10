জকসু
সুষ্ঠু ভোট চলছে, ফল যাই হোক একসঙ্গে কাজ করবো: ভিপি প্রার্থী রাকিব
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে এগোচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সহ-সভাপতি (ভিপি) প্রার্থী মো. রাকিব। ভোটপ্রদান শেষে তিনি জানান, এখন পর্যন্ত ভোটগ্রহণে কোনো বড় ধরনের অনিয়মের খবর পাননি এবং ফলাফল নিয়ে তিনি আশাবাদী।
ছাত্রদল, ছাত্র অধিকার ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমর্থিত সমন্বিত প্যানেলের ভিপি প্রার্থী মো. রাকিব মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বেলা ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানি ডিপার্টমেন্ট কেন্দ্র থেকে নিজের ভোট দেন। ভোট শেষে জাগো নিউজকে তিনি বলেন, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর আজ জকসু নির্বাচন হচ্ছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। আমরা চাই সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের প্রকৃত প্রতিনিধি নির্বাচিত হোক। ফলাফলের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা মাঠে থাকবো।
নির্বাচনের ফল যাই হোক, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করে রাকিব বলেন, যেই নির্বাচিত হোক, আমি তার সঙ্গে কাজ করবো। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বার্থে আমি সবসময় নিজেকে প্রস্তুত রাখবো।
এর আগে, তার প্যানেল ভোট গণনা পদ্ধতি নিয়ে ম্যানুয়ালি গণনার দাবি তুললেও নির্বাচন কমিশন মেশিন রিডেবল সিস্টেমে (ওএমআর) ফলাফল গণনা ও প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে রাকিব জাগো নিউজকে বলেন, আপাতত আমাদের কোনো আপত্তি নেই। আমাদের কোনো পোলিং এজেন্ট যদি ব্যালট বা ভোটগ্রহণে কোনো সমস্যা দেখতে পান, তাহলে তাৎক্ষণিকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্তদের জানাবেন।
দীর্ঘ ২০ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটিয়ে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ ও হল সংসদ নির্বাচন-২০২৫। পুরো ক্যাম্পাসজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ বিরাজ করছে। ১৬ হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী আজ তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন।
প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোস্তফা হাসান জানিয়েছেন, নির্বাচন আয়োজনের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। বিকেল ৩টা পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে ভোটগ্রহণ চলবে এবং ৩টার মধ্যে যারা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করবেন, তারা সবাই ভোট দিতে পারবেন।
