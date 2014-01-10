নির্বাচন কমিশন

ভোটাররা ৩টার পর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না

প্রকাশিত: ০৩:০১ পিএম, ০৬ জানুয়ারি ২০২৬
ভোটাররা ৩টার পর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ চলছে। তবে বিকেল ৩টার পর আর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবেন না ভোটাররা।

মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী নির্বাচন কমিশনার কানিজ ফাতেমা কাকলি সাংবাদিকদের এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

ভোটাররা ৩টার পর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না

তিনি বলেন, ৩টা পর্যন্ত যারা কেন্দ্রের সামনে লাইনে থাকবেন, শুধু তাদের ভোটগ্রহণ করা হবে। ৩টার পর আর কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

আজ সকাল ৯টায় ৩৯টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে ভোটগ্রহণ শুরু হয়। একইসঙ্গে কড়া নজরদারিতে ক্যাম্পাসে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সাংবাদিকরা প্রবেশ করেন। এরপর সোয়া ৮টার দিকে ক্যাম্পাসে পোলিং এজেন্ট ও প্রার্থীরা প্রবেশ করেন।

ভোটাররা ৩টার পর ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে পারবে না

এছাড়া কড়া নিরাপত্তায় ক্যাম্পাসে পুলিশ, র‍্যাবের ডগ স্কোয়াড, সোয়াট টিমসহ স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে বিএনসিসি, রোভার স্কাউটস এবং রেঞ্জার ইউনিটি কাজ করছে।

