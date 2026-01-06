জকসু নির্বাচন
ভোটগণনা কখন, সিদ্ধান্ত নিতে বৈঠকে নির্বাচন কমিশন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার ছয় ঘণ্টা পার হলেও এখনো ভোটগণনা শুরু হয়নি। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন (ওএমআর) মেশিনে টেকনিক্যাল সমস্যার কারণে ভোটগণনা স্থগিত করা হয়েছে।
জানা যায়, উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে রাত সাড়ে ৯টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের (ভিসি) কনফারেন্স রুমে সহ-সভাপতি (ভিপি) ও সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থীদের সঙ্গে বৈঠক বসেছে নির্বাচন কমিশন। বৈঠক শেষে ভোটগণনা সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত জানানো হবে বলে জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে প্রাথমিকভাবে ভোট গণনা শুরু হলেও অল্প সময়ের মধ্যেই ওএমআর মেশিনে কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয়। ভোট গণনার জন্য ছয়টি ওএমআর মেশিন প্রস্তুত রাখা হলেও ত্রুটির কারণে গণনা কার্যক্রম এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়নি বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন।
কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ কক্ষে ব্রিফিংয়ে সহকারী নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. শহিদুল ইসলাম জানান, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে ভোট গণনায় বিলম্ব হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে ভোটগণনা শুরু হলে যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বন্ধ রাখা হয়। দুটি মেশিনে একই তথ্যের ক্ষেত্রে ভিন্ন ফলাফল পাওয়া যাচ্ছে। তাই অভিন্ন ও নির্ভুল ফলাফল নিশ্চিত করতে কাজ করছে কমিশন।
এর আগে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিটে ভোটগণনা শুরু করার কথা জানিয়েছিল নির্বাচন কমিশন।
এবারের জকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১৬ হাজার ৩৬৫ জন। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৯টি কেন্দ্রে ১৭৮টি বুথে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
নির্বাচনে কেন্দ্রীয় সংসদের ২১টি পদে ১৫৭ জন এবং হল সংসদের ১৩টি পদে ৩৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। হলের শিক্ষার্থীরা হল সংসদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সংসদের জন্য আলাদাভাবে ভোট দিয়েছেন।
টিএইচকিউ/এমএএইচ/