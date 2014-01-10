জকসু নির্বাচন
ভোটগণনা শেষে রাতেই চূড়ান্ত ফল: নির্বাচন কমিশন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার একদিন পেরোনোর পরও ভোটগণনা শেষ হয়নি। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বাকি কেন্দ্রগুলোর গণনা কার্যক্রম চলছে। প্রতিটি বিভাগের ফল ঘোষণা শেষে রাতের মধ্যেই চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হবে।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ২৫ বিভাগের ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে আরও ১৪টি বিভাগের ফলাফল এখনো বাকি। এদিকে, ঘোষিত ২৩ কেন্দ্রের ফলাফলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে এগিয়ে রয়েছেন ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের প্রার্থী।
২৩ কেন্দ্রে ভিপি পদে ছাত্রশিবির সমর্থিত প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন দুই হাজার ৮১৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদলের এ কে এম রাকিব পেয়েছেন দুই হাজার ৬৯১ ভোট। দুই প্রার্থীর মধ্যে ভোটের ব্যবধান ১২৮।
এছাড়া জিএস পদে শিবির প্যানেলের আব্দুল আলিম আরিফ পেয়েছেন দুই হাজার ৯৮২ ভোট ও ছাত্রদল প্যানেল থেকে খাদিজাতুল কুবরা পেয়েছেন এক হাজার ২১৩ ভোট। তাছাড়া এজিএস পদে শিবির প্যানেলের মাসুদ রানা পেয়েছেন দুই হাজার ৬৪৬ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রদল প্যানেলের আতিকুর রহমান তানজিল পেয়েছেন দুই হাজার ৩২০ ভোট।
এর আগে মঙ্গলবার (৬ জানুয়ারি) দিনগত রাত পৌনে ১টার দিকে ৫ ঘণ্টা পর পুনরায় ভোটগণনা শুরু হয়। এখনো ১৪ কেন্দ্রের ফল ঘোষণা বাকি।
আরএএস/এমএএইচ/জেআইএম