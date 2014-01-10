জকসুর ২৩ কেন্দ্রের ফল ঘোষণা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস

জকসুর ২৩ কেন্দ্রের ফল ঘোষণা, হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের আভাস মিলছে। মোট ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৩টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এরমধ্যে সবশেষ ঘোষণা করা ৩টি কেন্দ্রের ফলাফলের হিসাবে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে আবারও এগিয়ে গেছে শিবির সমর্থিত ‘অদম্য জবিয়ান ঐক্য’ প্যানেল।
এর আগে ২০ কেন্দ্রের ঘোষিত ফলাফলে ছাত্রদল, ছাত্র অধিকার পরিষদ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমন্বয়ে গঠিত ‘ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান’ প্যানেলের ভিপি প্রার্থী এ কে এম রাকিব এগিয়ে ছিলেন। তবে নতুন ৩ কেন্দ্রের ভোটের হিসাব ফের এগিয়ে দিয়েছে শিবিরের প্যানেলকে। এখনো ১৬ কেন্দ্রের ফল প্রকাশ বাকি।
বুধবার (৭ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় সর্বশেষ গণিত, ইসলামিক স্টাডিজ ও আইইআর (শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট) নতুন এ তিন কেন্দ্রের ফলাফল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন।
২৩ কেন্দ্রের প্রাপ্ত ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে, ভিপি পদে শিবিরের প্রার্থী রিয়াজুল ইসলাম পেয়েছেন ২৮১৯ ভোট। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এ কে এম রাকিব পেয়েছেন ২৬৯১ ভোট। যেখানে রিয়াজুল এগিয়ে আছেন ১২৮ ভোটে।
এই ২৩ কেন্দ্রে জিএস পদে শিবির প্যানেলের আব্দুল আলিম আরিফ ২৯৮২ ভোট ও ছাত্রদল প্যানেলের খাদিজাতুল কুবরা ১২১৩ ভোট পেয়েছেন। এজিএস পদে শিবির প্যানেলের মাসুদ রানা ২৬৪৬ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। ছাত্রদল প্যানেলের আতিকুর রহমান তানজিল পেয়েছেন ২৩২০ ভোট।
শীর্ষ তিন পদসহ অধিকাংশ সম্পাদকীয় পদে শিবির সমর্থিত প্যানেল এগিয়ে থাকলেও পাঠাগার ও সংস্কৃতি সম্পাদক পদ দুটিতে এখনো এগিয়ে ছাত্রদল। নির্বাহী সদস্য পদগুলোর মধ্যেও ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের কয়েকজন প্রার্থী বেশ ভালো অবস্থানে রয়েছেন।
জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রের মধ্যে এখন পর্যন্ত ২৩টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। এখনো ১৬ কেন্দ্রের ফল পাওয়া যায়নি।
গতকাল মঙ্গলবার জকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে ৩৯টি কেন্দ্রের ১৭৮টি বুথে ভোটগ্রহণ করা হয়। সকাল ৯টায় শুরু হওয়া ভোট শেষ হয় বিকেল ৩টায়। এরপর দীর্ঘ বিরতি ও কারিগরি জটিলতা কাটিয়ে রাত সাড়ে ১২টার পর শুরু হয় ভোটগণনা। অপটিক্যাল মার্ক রেকগনিশন (ওএমআর) মেশিনে ভোটগণনা করা হচ্ছে।
টিএইচকিউ/এমকেআর/জেআইএম