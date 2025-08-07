  2. দেশজুড়ে

চাঁদাবাজির অভিযোগে জাতীয়তাবাদী তরুণ দলের জেলা সভাপতি আটক

প্রকাশিত: ১১:০৭ এএম, ০৭ আগস্ট ২০২৫
চাঁদাবাজির অভিযোগে জাতীয়তাবাদী তরুণ দলের নারায়ণগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি টি এইচ তোফাকে আটক করা হয়েছে।

বুধবার (৬ আগস্ট) রাত সাড়ে ১১টায় তাকে ডিবি পুলিশের একটি দল সিদ্ধিরগঞ্জ থেকে আটক করে। বর্তমানে তাকে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে রাখা হয়েছে।

নারায়ণগঞ্জ ডিবি পুলিশের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) জহির বিষয়টি জাগো নিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

সূত্র মতে, আটক তোফা এর আগে সিদ্ধিরগঞ্জ উপজেলার বিএনপির যুগ্ম-আহ্বায়কের দায়িত্বপালন করেন। বর্তমানে তরুণ দলের এই নেতা চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে তিনি জড়িত বলে গোয়েন্দা বাহিনীর কাছে তথ্য ছিল। এসব অভিযোগে তাকে আটক করা হয়। একই অভিযোগে গতকাল রাতে নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিকদলের আহ্বায়ক ও সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সহ-সভাপতি এস এম আসলামকেও আটক করা হয়।

এ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলা পুলিশ সুপার প্রত্যুষ কুমার মজুমদার জাগো নিউজকে জানান, তোফা ও আসলামকে চাঁদাবাজির অভিযোগে আটক করা হয়েছে। এছাড়াও তাদের বিরুদ্ধে আরও বহু অভিযোগ রয়েছে।

