শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন, আটক ৬
শরীয়তপুরের জাজিরায় শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও আওয়ামী লীগের স্লোগান দিয়ে ভিডিও ধারণ করে ফেসবুকে প্রচার করায় নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের দুই কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। একই অভিযোগে সদর উপজেলায় ছাত্রলীগের চার কর্মীকে আটক করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) দিনগত রাতে জাজিরা উপজেলার বিলাসপুর ইউনিয়নের কাজিয়ারচর এলাকা ও সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের কোয়ারপুর এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়।
আটকরা হলেন, জাজিরা উপজেলার দক্ষিণ ডুবলদিয়া এলাকার আব্দুল মালেক মাদবরের ছেলে মোহাম্মদ শামীম মাদবর (২৭), মেহের আলী মুন্সী কান্দি এলাকার বাসিন্দা খালেক মুন্সীর ছেলে আসাদ মুন্সী (১৮), সদর উপজেলার ডোমসার ইউনিয়নের কোয়ারপুর এলাকার মোতাহার ফকিরের ছেলে কাউসার ফকির (২৮), আতাউর রহমান খানের ছেলে মামুন খান (২৬) আব্দুল মালেক বেপারীর ছেলে আব্দুল মান্নান বেপারী (২৩) ও মজিবর রহমান খানের ছেলে মুন্না খান (২৫)।
পুলিশ জানায়, নিষিদ্ধ সংগঠন ছাত্রলীগের জাজিরা উপজেলার দুই কর্মী শামীম মাদবর ও আসাদ মুন্সি বৃহস্পতিবার দিনগত মধ্যরাতে শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে। তারা কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে ভিডিও ধারণ করে পরবর্তীতে ফেসবুকে ছড়িয়ে দেয়। বিষয়টি জানতে পেরে পরে পুলিশ তাদের আটক করে। এছাড়াও একই সময়ে সদর উপজেলার কোয়ারপুর এলাকায় ছাত্রলীগের আরও চার কর্মী শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যুবার্ষিকী পালন ও ছাত্রলীগের কার্যক্রম সক্রিয় করার চেষ্টা করেছিল। পরে পুলিশ তাদের আটক করে।
আটকদের আদালতে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।
এ ব্যাপারে পালং মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হেলাল উদ্দিন বলেন, আটকরা নিষিদ্ধ সংগঠনের কার্যক্রম সক্রিয় করার চেষ্টা করছিল। আমরা খবর পেয়ে তাদের আটক করি। আজকে তাদের আদালতে পাঠানো হবে।
বিধান মজুমদার অনি/এমএন/এএসএম