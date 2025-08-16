  2. দেশজুড়ে

রাজশাহীতে সেনাবাহিনীর অভিযান: সাবেক মেয়র লিটনের ভাতিজাসহ আটক ৩

প্রকাশিত: ০৩:০২ পিএম, ১৬ আগস্ট ২০২৫
অভিযানে আটক তিনজন

রাজশাহী নগরীর কাঁদিরগঞ্জ এলাকার ডক্টর ইংলিশ নামে প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে তিনজনকে আটক করেছে সেনাবাহিনীর ৪০ ইস্ট বেঙ্গল। এসময় অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

শনিবার (১৬ আগস্ট) দুপুরে রাজশাহী সেনা ক্যাম্প ৪০ ইস্ট বেঙ্গলের (মেকানাইজড) পাঠানো এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। এর আগে শুক্রবার রাত দেড়টা থেকে অভিযান শুরু হয়।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানাধীন দরিখরবোনা এলাকায় ৪০ ইস্ট বেঙ্গল (মেকানাইজড) এর একটি বিশেষ অভিযান পরিচালিত হয়। দীর্ঘ ১ মাসের গোয়েন্দা নজরদারির ভিত্তিতে পরিচালিত এ অভিযানে অবৈধ অস্ত্র ও বিস্ফোরকের সঙ্গে জড়িত সন্দেহজনক তিনজনকে আটক করা হয়েছে।

আটকরা হলেন- ডক্টর ইংলিশ নামক কোচিং সেন্টারের মালিক ও ইংরেজি শিক্ষক মোন্তাসেবুল আলম অনিন্দ্য। তিনি রাজশাহীর সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা খায়রুজ্জামান লিটনের ভাতিজা। এছাড়া মো. রবিন এবং মো. ফয়সাল। তাদের দুজনকে সন্দেহভাজন হিসেবে আটক করা হয়েছে।

অভিযানে ৩টি আগ্নেয়াস্ত্র ও গুলি, সামরিক মানের দুরবিন ও স্নাইপার স্কোপ, ৬ টি দেশীয় অস্ত্র, বিদেশি ৭টি ধারালো ডেগার, ৫টি উন্নতমানের ওয়াকিটকি সেট, একটি সামরিক মানের জিপিএস, একটি টিজার গান, বিভিন্ন দেশি ও বিদেশি কার্টিজ, বিপুল সংখ্যক অব্যবহৃত সিম কার্ড, বিস্ফোরক বোমা বানানোর সরঞ্জামাদি, ৬টি কম্পিউটার সেট, নগদ ৭ হাজার ৪৪৫ টাকা, বিভিন্ন দেশি-বিদেশি মদ ও ১১টি নাইট্রোজেন কার্টিজ যেগুলো বিস্ফোরণের কাজে ব্যবহৃত তাজা সামগ্রী হওয়ায় বোম্ব ডিসপোজাল ইউনিট দ্বারা নিষ্ক্রিয় করা হয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আরও তদন্ত শুরু করেছে এবং অভিযানের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। অবৈধ অস্ত্র, বিস্ফোরক কিংবা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে ভবিষ্যতেও সেনাবাহিনীর কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত থাকবে বলেও জানানো হয়।

