শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ তিনজনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ

শার্শা সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় নাগরিকসহ তিনজনকে ঠেলে পাঠালো বিএসএফ
যশোরের শার্শা সীমান্ত দিয়ে রাতের আঁধারে তিনজনকে বাংলাদেশে ঠেলে পাঠিয়েছে বিএসএফ। এরমধ্যে একজন ভারতীয় নাগরিকও রয়েছেন।
শুক্রবার (১৫ আগস্ট) রাত ৩টার দিকে ভারতের মোস্তফাপুর সীমান্তের বিএসএফ সদস্যরা তাদেরকে বাংলাদেশের যশোরের শার্শার শালকোনা সীমান্ত দিয়ে ঠেলে পাঠায় বলে পুলিশ জানিয়েছে।
তবে এ বিষয়ে জানতে চাইলে শালকোনা বিজিবি ক্যাম্প কমান্ডার সুবেদার শরিফ কবির আহমেদ জানান, বিষয়টি তাদের জানা নেই।
ঠেলে পাঠানো ব্যক্তিরা হলেন, খুলনার ডুমুরিয়া থানার শেখপাড়া এলাকার মৃত শহিদ শেখের ছেলে শাহিন শেখ (৩০) ও সাগর শেখ (২৮) এবং ভারতের আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার মাটিয়া থানার ভৌতিচর গ্রামের মৃত আবজেল শেখের ছেলে আনোয়ার হোসেন (২৫)।
ফেরত আসা শাহিন শেখ জানান, তারা দুইভাই ভারতের হরিয়ানা রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করতেন। গত ৫ আগস্ট সেখানকার পুলিশ তাদেরকে আটক করে। পরে পুলিশ তাদেরকে সীমান্তে নিয়ে এসে বিএসএফের হাতে তুলে দেয়। গত কয়েক দিন বিএসএফ ক্যাম্পে আটক রাখার পর শুক্রবার দিবাগত রাত ৩টার দিকে তাদেরকে সীমান্ত পার করে দেয়। পরে পুলিশ তাদের আটক করে।
তাদের সঙ্গে থাকা ভারতীয় নাগরিক সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আমরা তাকে চিনি না। বিএসএফ ক্যাম্পে তার সঙ্গে দেখা হয়।
শার্শা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কেএম রবিউল ইসলাম বলেন, গোড়পাড়া পুলিশ ফাঁড়ির সদস্যরা রাতে ডিউটি করার সময় সীমান্তের নারিকেল বাড়িয়া গ্রামের রাস্তা দিয়ে তিনজন লোক আসতে দেখে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তারা জানান বিএসএফ তাদেরকে তাঁরকাটা পার করে এপাশে পাঠিয়েছে। পরে তাদের আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
